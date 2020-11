Naď: Počet mobilných odberových miest na testovanie antigénovými testami sa má zásadne zvýšiť

Počet mobilných odberových miest na testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 by sa mal v najbližších dňoch zásadne zvýšiť. Po rokovaní Ústredného krízového štábu o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď.

K dispozícii by mali byť aj mobilné tímy, ktoré budú testovať v obciach, prípadne osadách, kde by bola potreba otestovať ohnisko nákazy. Testovať by mohli aj ambulancie.

Ústredný krízový štáb podľa ministra obrany chce, aby odberové miesta na antigénové testy neboli viazané na okresné mestá, posunúť to chcú nižšie na mestá a obce. Motiváciou by mala byť pre ľudí podľa Naďa zodpovednosť.

Mobilné odberové miesta by sa mali podľa šéfa rezortu obrany navýšiť o niekoľko stoviek, jednotlivé rezorty na tom začnú pracovať od štvrtku. Takto by sa podľa neho mohlo pretestovať do Vianoc niekoľko miliónov obyvateľov.

„Keď minister hospodárstva Richard Sulík oznámi, že sa mu podarilo vysúťažiť testy, postupne sa môžeme pripravovať na obdobie, ktoré príde po Vianociach,“ dodal Naď.