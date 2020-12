Nemocnice očkujú zdravotníkov, minister Krajčí v januári očakáva ďalších 150-tisíc dávok vakcíny

V Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove začali očkovať tých, ktorí to najviac potrebujú, teda lekárov, zdravotnícky personál, sestry a tých, ktorí pracujú v nebezpečných COVID zónach. Uviedol to na tlačovej besede minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Postupne sa začnú vakcinovať aj ďalší v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach. Tieto nemocnice budú počas budúceho týždňa ďalej distribuovať vakcíny do ďalších nemocníc. Dnes by už mali byť zaočkované stovky ľudí.

Ďalšie vakcíny v januári

Ako pokračoval minister zdravotníctva, ďalšie dodávky vakcín na ochorenie COVID-19 by mali byť početnejšie. „Toto boli pilotné dávky do jednotlivých krajín po 10-tisícových dávkach. Teraz by to malo byť v desiatkach tisícov. My očakávame, že v januári by tu malo byť aspoň 150-tisíc dávok. Ja predpokladám, že by to mohlo byť aj viac,“ dodal s tým, že situácia sa môže zmeniť.

Ďalšia dodávka vakcín by mala prísť 4. januára. „Verím, že sa nám podarí čo najskôr preočkovať tých, ktorí majú o vakcínu záujem a verím, že ich bude dostatočné množstvo tak, aby sme mali čo najskôr kolektívnu imunitu v spoločnosti,“ pokračoval.

Krajčí ako minister apeloval na poslancov Národnej rady SR, že je nevyhnutné, aby sa predĺžil núdzový stav. Ten by sa mal skončiť 29. decembra. „My, ako ústredný orgán štátnej správy, ako ministerstvo zdravotníctva, vďaka núdzovému stavu vieme centrálne manažovať zdravotnícku infraštruktúru v našej krajine,“ vysvetlil Krajčí.

Kritická epidemiologická situácia

Minister zdravotníctva tiež zhodnotil súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku, ktorá je podľa neho vážna až kritická. „Vyzývam všetkých občanov našej krajiny, aby práve v tom medzisviatkovom období, ktoré je pred nami, a najmä v súvislosti s oslavami Nového roku dodržali tie opatrenia, ktoré sú nastavené a naozaj nie sú prísne a počítajú so zodpovednosťou ľudí,“ zdôraznil Krajčí.

V súčasnosti je už v nemocniciach hospitalizovaných viac ako 2,5-tisíc ľudí a situácia sa podľa Krajčího ďalšie dni nebude zlepšovať. Ako uzavrel, na budúci rok určite nebude možné hovoriť o zmierňovaní opatrení, ak sa vďaka mäkkému lockdownu nepodarí zabrzdiť šírenie koronavírusu.