O stratifikácii dnes možno parlament hlasovať nebude. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v utorok po rokovaní poslaneckého klubu Smeru-SD informovala, že o troch zákonoch z dielne ministerstva zdravotníctva sa ešte bude rokovať v rámci klubu.

Andrea Kalavská požiadala predsedu NR SR, aby tento zákon zaradil do programu dnešného hlasovania, zatiaľ sa však nevyjadril. Video zverejnili Aktuality.sk.

„Bola tam diskusia a určité otázky, na ktoré som sa snažila odpovedať. Ja už odpovedám pol roka a snažím sa odpovedať najlepšie, ako viem. Ako minister som urobila všetko, čo som mohla, všemocná nie som. Nepočúvam veľmi odborné výčitky, že by to bolo zle pripravené, skôr sú to politické obavy. Uvidíme, či zvíťazí politika nad odbornosťou,“ uviedla ministerka.

Ako dodala, má tiež svoju hranicu únosnosti. „Som ochotná, ale myslím, že je to už len tvrdá politika,“ konštatovala šéfka rezortu.

Stratifikáciu nestiahne

Ministerka nemá v pláne zákony z parlamentu stiahnuť. Treba sa podľa nej vyjadriť k predloženému návrhu. Nevie však, či ešte bude ďalšia schôdza parlamentu alebo nie.

„Uvidíme, čo sa stane na tejto schôdzi, ale veľmi rada by som to dotiahla do konca,“ uviedla.

Každému poslancovi NR SR podľa jej slov poslala list, v ktorom sa snažila vysvetliť zámer tohto zákona a tiež vysvetľujúci materiál, predtým mala stretnutia s jednotlivými poslancami.

„Je na jednotlivých poslancoch, či chcú pomáhať sami sebe alebo slovenskému zdravotníctvu. V tejto chvíli je tento parlament veľmi nevypočítateľný,“ dodala Kalavská.

„Poslancov sme volili, aby sa starali o ľudí, nie o svoje zvolenie,“ hovorí ministerka.

Ministerka skonštatovala, že sa vždy snažila a bude sa snažiť viesť zdravotníctvo najlepšie ako vie.

„Mne záleží na tom, aby keď niečo robím, malo to nejaké výsledky a zmysel,“ uviedla. Slovensko malo podľa nej pripravenú veľkú reformu zdravotníctva, ktorá reálne mohla pomôcť slovenskému zdravotníctvu a ktorá mala podporu naprieč celým spektrom, aj od samotných poberateľov zdravotnej starostlivosti.

„Volili sme poslancov, aby sa starali o ľudí a nie o to, či tu ešte štyri roky budú. Pre mňa je toto také vytriezvenie, prečo tu sú a prečo majú mandát poslanca,“ konštatovala šéfka rezortu.

Stratifikácia je tu, ale neriadená

Ak tento zákon podľa nej neprejde, bude len horšie.

„Stratifikácia je tak či tak, len je neriadená. Štát nemá kontrolu nad všetkými poskytovateľmi, takto by prevzal jasne úlohu regulátora. Teraz sa štát musí pozerať na to, ako si súkromný investor vyberá to, čo mu vyhovuje a to ostatné necháva štátu. Čo potom tí poslanci povedia slovenským občanom, kam pôjde slovenské zdravotníctvo?“ pýta sa ministerka.

Kalavskú podľa jej slov najviac teší, že je tu odborný konsenzus, že táto reforma by mala dostať priestor. „Len dúfam, že Slovensko teraz alebo v budúcnosti bude mať toľko odvahy a múdrosti, aby prijalo veľkú reformu. Pretože konečne dokážeme, že nám záleží na ľuďoch, ktorí nás volili,“ uzavrela.