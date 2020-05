Koniec športovej frustrácie? Premiér Matovič oznámil, kedy sa otvoria fitnescentrá a plavárne

Zatvorené fitnescentrá frustrujú mnohých športovo založených Slovákov. Ich otvorenia by sa mohli dočkať už budúci týždeň.

Epidemiológovia sa zhodujú, že situácia okolo pandémie Covid-19 je na Slovensku priaznivá. S otváraním fitnescentier na Slovensku však ešte čakajú.

Prostredie s väčšou produkciou aerosólu

Podľa člena krízového štábu infektológa Pavla Jarčušku odborníkom chýbajú vedecké dôkazy, ktoré by skúmali vplyv skorého alebo neskorého otvorenia fitnescentier na vývoj epidémií. „Máme len nepriame údaje o tom, že sa tam produkuje viac aerosólu, že je tam prostredie spojené s väčšou vírusovou záťažou, že a sú tam mladí ľudí, ktorí môžu byť lepšími prenášačmi vírusu do populácie,“ komentoval profesor Jarčuška.

Ako však naznačil ďalej, opatrenia chcú po otvorení fitnescentier nastaviť tak, aby športujúci nemuseli mať pri cvičení rúška.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie uvoľnenie nastane v stredu 3. júna

Podľa Igora Matoviča by sa fitnescentrá mohli otvoriť 3. júna, a to aj so šatňami a sprchami. Medzi cvičiacimi však budú musieť byť najmenej dvojmetrové odstupy. Zároveň bude nutné po každom z nich dezinfikovať použité zariadenia.

Od stredy budúceho týždňa sa spolu s fitnescentrami otvoria aj všetky vnútorné športoviská vrátane plavární. Termín otvorenia aquaparkov bude krízový štáb oznamovať až budúci týždeň.