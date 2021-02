Premiér Matovič sa zastal Krajčího, odvolávať by chcel zástancov otvárania reštaurácií a obchodov

Odvolávať by sme mali páchateľov a nie obete. Premiér Igor Matovič to povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii k téme odvolávania ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Šéf rezortu zdravotníctva bol podľa predsedu vlády jediným dlhodobým zástancom striktnejších opatrení.

Krajčí bol podľa premiéra ten zodpovedný a doslova o to prosil aj ostatných ministrov. Igor Matovič by bol radšej, aby odvolávaní boli tí, ktorí požadovali otvorenie reštaurácií a obchodov a blokovali či už nákupy testov, alebo prísnejšie lockdowny.

„On bol vždy ten, ktorý sa snažil prehovoriť do duše ostatným ministrom. Bohužiaľ na tej istej vláde sedeli ľudia, ktorí hovorili nie, otvorme reštaurácie, obchody, lebo to bolo pre nich to najdôležitejšie,“ dodal Igor Matovič.