S výstavbou novej nemocnice v Martine sa začne už o niekoľko mesiacov, pôjde o historicky najväčšiu investíciu do zdravotníctva v kraji

V polovici budúceho roka by sa mala začať stavať nová Univerzitná nemocnica sv. Martina. Ako na tlačovom brífingu po poklepaní základného kameňa výstavby vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, koncom novembra bude podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia pre stavbu nemocnice.

Vznikne moderný medicínsky komplex

Nová nemocnica bude umiestnená v lokalite Veľká hora a vytvorí moderný medicínsky komplex s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského, Výskumným centrom BioMed a novou budovou Biobanky.

„Univerzitná nemocnica sv. Martina bude poskytovať ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť. Okrem súčasných pracovísk v nej bude fungovať urgentný príjem druhého typu, centrálne laboratórium či polysonografické centrum,“ uviedol Lengvarský.

Predseda vlády SR Eduard Heger pripomenul, že spádová oblasť pre novú nemocnicu bude viac ako 1 milión ľudí. „V tejto nemocnici bude 660 lôžok a 19 operačných sál. Je to jasným dôkazom toho, že zdravotníctvo sa posúva do úplne novej éry. Máme na projekt rozhodnutie vlády, máme vyčlenené peniaze a všetky ministerstvá budú súčinné v tom, aby tento projekt bol úspešný,“ skonštatoval Heger.

Ide o historicky najväčšiu investíciu

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin Dušan Krkoška upozornil, že projekt nie je reakciou na dostupnosť peňazí z plánu obnovy, ale vznikol už pred šiestimi rokmi.

„Je to historicky najväčšia investícia do zdravotníctva nielen v Martine, ale v celom Žilinskom kraji. Táto investícia nás zároveň zaväzuje, aby sme postavili nemocnicu, ktorá bude v čase svojho vzniku najmodernejšou na Slovensku,“ poznamenal Krkoška.

Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina bude financovaná z plánu obnovy vo vyhotovení „full fit out“. Celkové investičné náklady projektu so 660 lôžkami dosahujú takmer 330 miliónov eur bez DPH, z toho stavebné náklady, vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, sú kalkulované na 235 mil. eur bez dane. Výstavba nemocnice by mala byť ukončená do roku 2026.