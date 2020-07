Slovák s alergiou na potraviny rieši podivný problém. Keď v lekárni ukáže recept, posielajú ho preč

Pacienti, ktorí užívajú špeciálne lieky bez alternatívy na trhu, sa k nim počas pandémie nemusia dostať. To je aj prípad Bratislavčana, ktorý nám napísal do redakcie.

„Po roku opäť riešim nedostupnosť lieku Nalcrom. Vyrábajú ho v Taliansku a nemá adekvátnu náhradu,“ opisuje pacient, ktorý liek užíva kvôli potravinovej alergii a pre pozastavenie jeho výroby sa k nemu nevie dostať.

Na Slovensku mu liek nechceli namiešať

„Keďže ide zložením o jednoduchý liek, boli mi ho predtým ochotní namiešať v lekárni, ale len v rakúskej. V našich lekárňach som neuspel. Tento rok sa situácia opakuje v ešte horšej verzii,“ priznáva Bratislavčan, ktorý sa pýta, aké možnosti majú pacienti v jeho situácii a či sú vôbec lekárne pripravené na návrat miešaných liekov.

Lekárne môžu pripraviť len alternatívu

Podľa vyjadrenia hovorkyne Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdalény Jurkemíkovej ide v tomto prípade o liek, ktorý na slovenskom trhu nemá generikum. Rovnaký registrovaný liek v lekárni nie možné pripraviť: „V lekárni sa pripravujú tzv. individuálne pripravované lieky (IPL), ktoré nepodliehajú registrácii. V lekárni by teda nepripravili ten istý liek, ale jeho alternatívu, a to len na základe príslušného lekárskeho predpisu.“

Pacient musí priniesť špeciálny recept

V praxi to znamená, že keď pacient príde do lekárne so špeciálnym predpisom od lekára na namiešanie lieku, ktorý obsahuje kompletné zloženie liečiva s jasne určenou účinnou látkou a jej presnou koncentráciou vrátane pomocnej látky, lekárne by ho mohli pripraviť.

Farmaceut liek nemôže odmietnuť pripraviť

Každá lekáreň má zo zákona laboratórium vybavené na individuálnu prípravu liekov, približuje Peter Sedláček, PR manažér lekární Dr.Max.

„Žiaden farmaceut nemôže odmietnuť pripraviť IPLP (individuálne pripravovaný liečivý prípravok) na základe receptúrnej preskripcie. Môže však nastať situácia, že konkrétna lekáreň nemá aktuálne dostupné suroviny na prípravu liečivého prípravku, a preto je nutné ich objednať. Informáciu o termíne, kedy bude liek pre pacienta pripravený, odovzdá lekárnik pri prevzatí receptu,“ ozrejmuje.

Zo zákona je lekáreň „povinná zabezpečiť výdaj individuálne pripravovaného humánneho lieku so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní,“ dopĺňa hovorkyňa ŠÚKL.

„Individuálna príprava liekov je povinnosťou každého držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, avšak plnenie tejto povinnosti logicky závisí od dostupnosti príslušných liečiv a pomocných látok. Neexistuje právna úprava, ktorá by garantovala dostupnosť týchto surovín na území Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory (SleK).

Na koho sa obrátiť?

Podľa farmaceutky Martiny Pardusovej z lekárne Dr.Max lekár môže pacientovi vystaviť recept na individuálnu prípravu lieku v prípade, že „k nemu existuje receptúra a nie je chránený patentom/ochrannou známkou.“

Ak pacientovi lekár vystaví recept na namiešanie lieku, farmaceutka radí obrátiť sa na lekárne vo veľkých nemocniciach, kde je väčšia pravdepodobnosť okamžitej dostupnosti surovín na jeho prípravu.

„Mnoho takýchto lekární pripravuje lieky, ktoré majú výpadok, pretože majú potrebu zabezpečiť liečbu pacientov na oddeleniach. Ak by nevedela žiadna z takýchto lekární liek namiešať, je vždy možnosť požiadať lekára, ak to sám nespraví, aby pacientovi predpísal liek s podobnou účinnou látkou, ktorý bude mať potrebný účinok a pomôže preklenúť obdobie, dokým sa v lekárňach opäť objaví liek na dané ochorenie,“ odporúča.

Dostupnosť lieku zabezpečuje držiteľ registrácie

Podľa Ondreja Sukeľa je nedostupnosť niektorých konkrétnych liekov pomerne bežný problém, ktorý nastáva aj inde vo svete. Dostupnosť je povinný zabezpečiť držiteľ registrácie lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov.

V prípade lieku Nalcrom však podal 27. mája 2020 držiteľ registrácie žiadosť o jeho vyradenie zo zoznamu kategorizovaných liekov. Znamená to, že minimálne najbližšie tri mesiace od podania žiadosti sa na trhu liek neobjaví a držiteľ registrácie nie je v tomto období povinný zabezpečiť jeho dostupnosť.