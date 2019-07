Sme rodina stratifikáciu podporuje, no chce si počkať na definitívny návrh

Hnutie Smer rodina – Boris Kollár je za reformu nemocníc. Vo svojej podpore je však opatrné, chce si počkať na definitívne znenie návrhu.

„Cieľom dobrého nastavenia pevnej siete ústavných zdravotníckych zariadení je zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Stratifikácia nemocníc by však mala sledovať aj posilnenie reálneho materiálno-technického a personálneho štandardu zároveň aj a štandardu výkonov, ktoré môže daný typ ústavného zdravotníckeho zaradenia vykonávať,“ uviedlo hnutie v tlačovej správe.

„Či bude materiál z dielne Smeru-SD tieto predpoklady spĺňať, je zatiaľ otázne,“ uviedla poslankyňa hnutia Zuzana Šebová.

„Naše hnutie myšlienku potreby reformy podporuje, ale má zásadné výhrady k spôsobu jej realizácie. Preto si počkáme na návrh zákona, ktorý predloží vláda do NR SR. Následne sa s ním podrobne oboznámime, pričom v prvom čítaní nevylučujeme jeho podporu. Naše konečné rozhodnutie však bude závisieť od znenia návrhu zákona, ktorý prejde do tretieho čítania,“ načrtla postup hnutia.

Stačilo by osem koncových nemocníc

Šebová sa odvoláva na analýzy Svetovej banky a medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Sanigest. Tie podľa nej poukazujú na potrebu reprofilizácie a redukcie nemocníc na Slovensku.

Podľa týchto materiálov u nás stačí na zagarantovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 95 % obyvateľov osem koncových nemocníc. Tie by zároveň zabezpečili dostupnosť vysokošpecializovaných medicínskych disciplín do maximálne 90 až 120 minút.

„Pri tomto nastavení by potom v ostatných mestách vedeli zabezpečiť kvalitnú základnú starostlivosť aj nemocnice I. a II. typu. Interné oddelenia, chirurgia, gynekológia a pediatria by boli dostupné do 30 minút. Neurológia, ORL, ortopédia, LDCH, urgent a traumatológia by boli dostupné do 45-60 minút,“ priblížila Šebová.

Všetky prebytočné kapacity by sa tak mohli zmeniť na dlhodobé lôžka. Posilnili by sa centrá jednodňovej chirurgie, denné stacionáre a ďalšie zariadenia sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Sieť zdravotníckych zariadení by potom dopĺňali tri súčasné kardiologické ústavy, špecializované psychiatrické ústavy v Pezinku a Michalovciach a onkologické ústavy v Bratislave a Košiciach.

Chcú poznať spôsob financovania

Hnutie však poukazuje aj na to, že v oblasti stratifikácie nemocníc je potrebné zohľadniť aj potrebu riešenia nadväzujúcich zariadení na doliečenie.

„Čo nám v materiáli chýba, je spôsob financovania reformy, ktorý má zahŕňať aj zdravotníckych pracovníkov,“ upozornila Šebová.

Tiež podľa nej nie je jasné, aké dopady bude mať uvedená reforma na kvalitu života občanov. „A čomu vôbec nerozumieme, je spôsob realizácie reformy legislatívne, navyše ústavným zákonom, keď takéto strategické rozhodnutia môže prijímať vláda, resp. ministerstvo, ktoré má v rukách Smer-SD už niekoľko rokov,“ uzavrela Šebová.