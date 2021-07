Sociológ o protestoch proti opatreniam: Sú nepríjemné pre všetkých, no iní sa to snažia zvládať

Povinné očkovanie niektorých skupín obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19 je v niektorých štátoch sveta dnes už bežnou záležitosťou. Týka sa najmä zdravotníkov, ktorí sa už musia očkovať v Rusku, Francúzsku, Grécku či USA.

V niektorých oblastiach je povinné aj očkovanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb či dokonca pracovníkov miest a samospráv. Napriek tomu, že za takýmto postupom stoja aj mnohé profesijné asociácie a odborníci, ľudia sa búria.

Vo Francúzsku demonštranti pochodovali Parížom, v Grécku sa ich tisíce zhromaždili v dvoch najväčších gréckych mestách. Napriek tomu sa krajiny zo svojich zámerov nechystajú zľaviť. Na Slovensku je však situácia iná, a to vo viacerých smeroch.

Slovenské protesty

Počas víkendu pred parlamentom protestovali desiatky nespokojných Slovákov, ktorých pobúril návrh zákona o výhodách pre zaočkovaných z dielne Ministerstva zdravotníctva SR.

V uplynulom týždni tiež pendleri zablokovali hraničné priechody s Českom, Rakúskom či Maďarskom. Nepáčila sa im vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR upravujúca nové podmienky pre vstup do krajiny.

Vláda nakoniec protesujúcim stovkám občanov ustúpila, novelu zákona schválila v menej prísnej verzii, vďaka ktorej sa bude upravovať aj sporná vyhláška o hraniciach. Protesty sa pritom dali a aj mali očakávať.

Bol teda „ústup“ politikov na mieste? Dalo sa niečo spraviť inak? Prečo vlastne ľudia protestujú proti niečomu, čo je v zahraničí úplne bežné?

Komunikácia politikov

Ako hlavný dôvod protestov vidí sociológ Michal Vašečka únavu, a to všetkých: „Ak má niekto pocit, že musí nevyhnutne protestovať, môžeme mať dokonca pre to pochopenie. Problém je, že sme v tom všetci. Iní sa však snažia to zvládať, aj keď je to pre všetkých nepríjemné.“

Za celú situáciu však podľa jeho slov môže aj správanie politikov. Väčšina politických strán s ľuďmi dostatočne nekomunikuje a nevysvetľuje, o čom vlastne epidemiologické opatrenia sú.

S tým suhlasí aj analytik Martin Smatana a ako príklad uvádza konanie expremiéra Igora Matoviča: „Keď ohlasoval Sputnik V veľmi nešťastne nepriamo povedal, že AstraZeneca nie je dobrá vakcína.“

Bolo to na prelome februára a marca, keď sa očkovali učitelia. Tretina z tých, čo mali prísť nasledujúce dni na očkovanie, sa v ten deň odhlásila. Politickí „favoriti“ majú na voličov veľký vplyv.

„Veľká časť politikov vlastne podnecuje ľudí k protestom, a to nie iba opozičné strany. Niektorí vyslovene a cielene idú proti prúdu,“ uvádza Vašečka a dodáva, že sa to deje po celom svete. V niečom však Slovensko predsa len výnimočné je.