Úrad verejného zdravotníctva spustil web na podporu významu očkovania detí

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spustil web na podporu významu očkovania detí. Vo štvrtok o tom informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu ÚVZ SR.

Webová stránka s názvom „Chráňme sa očkovaním“ vznikla z iniciatívy a za odbornej garancie ÚVZ SR ako národnej autority v plnení imunizačného programu.

Nový web zdôrazňuje význam a opodstatnenosť očkovania v čase, keď na Slovensku klesla zaočkovanosť pri viacerých druhoch povinného očkovania.

Klesajúca zaočkovanosť vracia naspäť zabudnuté choroby

Odborníci chcú osloviť tých rodičov, ktorí sú si neistí a váhaví pri svojom rozhodovaní, či dať alebo nedať zaočkovať svoje dieťa.

„Naším cieľom bolo spustiť nový web, ktorý prinesie čitateľom overené odborné informácie a skúsenosti z praxe významných odborníkov,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako dodal, znižovanie zaočkovanosti vedie k návratu, a teda výskytu takých epidémií ochorení, ktoré sme na Slovensku desiatky rokov nemali. Proti týmto ochoreniam pritom existuje účinné očkovanie.

Potrebná zaočkovanosť detí aktuálne nie je dosiahnutá v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

Portál zodpovie otázky rodičov

Rodičia nájdu na portáli potrebné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní na Slovensku. K dispozícii majú aj interaktívny očkovací kalendár. Rovnako sa oboznámia so zložením vakcín a benefitmi očkovania, prečítať si môžu aj odpovede na najčastejšie otázky o očkovaní.

Rodičia na portáli nájdu aj zoznam Poradní očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR. Získajú tak osobné bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním.

Súčasťou portálu sú názory odborníkov na tému dôležitosti očkovania a jeho mylným spájaním so vznikom autizmu či diabetu. Hovoria o svojich skúsenostiach z dlhoročnej odbornej praxe s očkovaním ako aj o výskyte závažných infekčných ochorení.

Rodičia môžu v prípade akýchkoľvek otázok napísať odborníkom prostredníctvom kontaktného formulára.

Stoja za ním odborníci

Za portálom stoja hlavný hygienik SR a slovenskí odborníci z oblasti epidemiológie, vakcinológie, infektológie, pediatrie a imunológie.

„Očkovaním dieťaťa zabránime, aby ochorelo na infekčné ochorenie. Zabezpečíme mierny priebeh ochorenia alebo zabránime vzniku závažných komplikácií,“ informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre deti a dorast Elena Prokopová.

Najnovšie štúdie podľa primára diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emila Martinku ukazujú, že niektoré typy vakcín by mohli znižovať riziko diabetu 1. typu. To by mohlo mať podľa neho zásadný prínos v prevencii tohto ochorenia.

Prednostka Fyziologického ústavu LFUK v Bratislave a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku Daniela Ostatníková poukázala na to, že žiadna vedecká štúdia nepreukázala, že očkovanie spôsobuje autizmus.