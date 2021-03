Visolajský tvrdo komentuje situáciu v nemocniciach. Zdravotníkov motivujeme dostatočne, bráni sa rezort

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský je v prvom rade lekár. Pracuje vo Fakultnej nemocnici v Nitre, ktorá bola ešte koncom minulého roka považovaná za pandémiou najviac zasiahnutú nemocnicu.

Bol tiež súčasťou konzília, ktoré radí vláde pri zavádzaní protipandemických opatrení a často sa vyjadruje k aktuálnemu dianiu v zdravotníctve. Komentoval aj prevoz jedného zo slovenských COVID pacientov do nemeckého Dortmundu.

Na prvý pohľad by sa podľa Visolajského mohlo zdať, že ide o chvályhodný čin Ministerstva zdravotníctva (MZ SR), ide predsa o záchranu pacienta, a to je samozrejme najdôležitejšie aj pre lekárov, sestry a zdravotníkov. Problém vidí v inom.

Hrdinovia

Otázka znie, prečo dnes musí Slovensko prosiť o pomoc iné krajiny? Personálne nedostatky sa tu podľa predsedu LOZ dlhodobo neriešia a aj keď je to aktuálne skôr vizitkou minulých vlád, tá súčasná k riešeniu situácie zatiaľ nijako neprispela.

„Máme nakúpené drahé ventilácie a tie sú zabalené v krabiciach v sklade, lebo ich nemá kto obsluhovať, dusiaceho pacienta teda naložíme do vládneho špeciálu a za značnej medializácie ho teatrálne prevážame do Dortmundu a tvárime sa ako hrdinsky sme to vybavili,“ komentuje Visolajský.

Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová reaguje, že nedostatok zdravotníckych pracovníkov je dlhodobým a dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách.

Aké poďakovanie?

Rezort zdravotníctva pritom neustále opakuje, že si prácu lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov vysoko váži a ďakuje im za ich nasadenie aj v súčasnom ťažkom boji s pandémiou. Visolajský sa však pýta, aké je to poďakovanie?

Podľa jeho slov ministerstvo tlačí na nemocnice aby mali „vyrovnané rozpočty“. To sa však pri obmedzených príjmoch a bez toho, aby rezort ako regulátor dohliadal na zdravotné poisťovne, nedá dosiahnuť inak, ako znižovaním personálnych nákladov.

„Náklady sa u nás znižujú stoj čo stoj, pandémia – nepandémia,“ dodáva Visolajský a poskytuje aj konkrétny príklad. Vedenie nemocnice v Nitre vraj hľadá možnosti ako „optimalizovať personálne výdaje“, vysvetľuje na sociálnej sieti.