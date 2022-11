Visolajský vyzval Matoviča, aby nevyhrocoval situáciu a odmieta jeho desaťtisícové šeky

aktualizované 24. novembra 13:20

Desaťtisícové šeky ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) neriešia problémy slovenského zdravotníctva. Na štvrtkovom brífingu to povedal predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Tvrdí, že toto opatrenie neprinesie stabilitu a nepritiahne nových kolegov do nemocníc. „Potrebujeme v nemocniciach nových lekárov, toto nerieši problém nedostatku lekárov,“ uviedol.

Visolajský by dostal 27-tisíc eur

Predseda LOZ tvrdí, že jemu by štát vyplatil 27-tisíc eur. „Odmietam 27-tisíc eur od Igora Matoviča,“ povedal. Šéf LOZ tiež popiera to, že by lekárski odborári predložili vláde nové požiadavky za desiatky, či stovky miliónov eur.

Odborári na rokovaniach s rezortom zdravotníctva podľa neho v stredu riešili len technické veci k pracovným zmluvám. „Táto debata bola zneužitá, vyvolala zbytočné emócie,“ zdôraznil. Matoviča požiadal, aby situáciu nevyhrocoval, ale, naopak, upokojoval.

Míľové kroky a veľa kompromisov

Všetkých osem požiadaviek je podľa Visolajského pôvodných, nepribudli žiadne nové a LOZ ani nežiada nič navyše. „Obidve strany spravili míľové kroky a veľa kompromisov,“ povedal.

Zdôraznil, že lekárskym odborárom nejde o to, aby boli zvýšené mzdy lekárov. Žiadajú od vlády lepšie podmienky pre medikov, lekárov a zdravotníkov vo všetkých sférach. „Treba nastaviť systém odmeňovania tak, aby to prilákalo lekárov zo zahraničia,“ tvrdí.

Má obavy z toho, ako chce vláda tento proces vyriešiť k 1. decembru a kritizuje rétoriku predstaviteľov vlády, ktorá podľa neho len burcuje nepríjemnú atmosféru. Rokovania budú pokračovať v najbližších hodinách.

Matovičov stabilizačný príspevok

Matovič v stredu namiesto zvýšenia platov lekárov ponúkol všetkým zdravotníkom stabilizačný príspevok. Ten by mal na tri roky dosiahnuť pre atestovaného lekára 10-tisíc eur, plus ďalších 1 000 eur za každý rok praxe, maximálne 30-tisíc eur.

Pre neatestovaného lekára by príspevok predstavoval 10-tisíc eur a pre ostatných zdravotníkov 5-tisíc eur. „Vieme to vyplatiť z usporeného na tento rok, čo je alternatíva voči ponuke LOZ,“ povedal. Suma stabilizačného príplatku sa má vzťahovať na prácu pri plnom úväzku.

Celý balík finančných prostriedkov pôvodne určený v rozmedzí rokov 2023 až 2025 by tak vláda zdravotníkom vyplatila už v decembri tohto roka. Vyplatenie takéhoto príspevku lekárom a ostatným zdravotníckym pracovníkom by si vyžiadalo 400 miliónov eur.