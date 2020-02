Voľby 2020: Vybavenie nemocníc by sa mohlo zlepšiť, plánuje to viacero strán

Vybavenie nemocníc by sa mohlo zlepšiť, plánuje to viacero strán. Za zdroje, ktoré smerujú do zdravotníctva, musíme podľa koalície PS/Spolu získať ďaleko vyššiu hodnotu. Investičný dlh v slovenskom zdravotníctve chce hnutie Sme rodina riešiť finančným a prevádzkovým modelom.

Zlepšiť vybavenie pomôže podľa SaS reforma nemocničnej siete, ktorá skoncentruje výkony do oddelení s istým minimálnym počtom výkonov.

Do vybavenia štátnych nemocníc musí podľa ĽSNS investovať štát. Dobrá voľba chce presadzovať komplexnú modernizáciu alebo výstavbu novej nemocnice v každom kraji.

Podľa KDH je potrebné podporovať investície do technológií, ktoré zvýšia kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Strana SNS chce zmodernizovať nemocnice a polikliniky do roku 2030. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré strany poskytli agentúre SITA.

Zriadenie verejného zdravotníckeho investičného fondu

Efektívnosť a adresnosť investícií z verejného zdravotného poistenia podľa PS/Spolu zaistíme vytvorením verejného zdravotníckeho investičného fondu. Mal by združovať časť existujúcich rozpočtových zdrojov v zdravotníctve a investovať ich na základe prísne stanovených kritérií tam, kde dokážu zachrániť alebo zlepšiť čo najviac životov.

V rámci rýchlejšej modernizácie plánuje PS/Spolu vyčleniť viac štrukturálnych fondov EÚ do zdravotníctva. Pre agentúru SITA to konštatoval Oskar Dvořák z koalície PS/Spolu.

„Zmenou alokácie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a zvýšením investícií do zdravotníctva na modernizáciu a reálnu prestavbu ústavných zdravotníckych zariadení s presným vymedzením špecifických, reálnych, merateľných a časovo definovaných krokov sa postupne dostaneme na úroveň, ktorá by mala byť v 21. storočí samozrejmosťou,“ uviedlo pre agentúru SITA tlačové oddelenie hnutia Sme rodina.

Obnova zariadení

Zreálnenie platieb od poisťovní za výkony a zlepšenie hospodárenia na základe dlhovej brzdy umožní podľa SaS nemocniciam venovať isté čiastky na obnovu zariadení. Zreformované nemocnice budú podľa strany lepšie pripravené aj na získavanie zdrojov na obnovu z európskych fondov.

Ako pre agentúru SITA povedala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo Jana Cigániková, strana chce kapitálové investície do zdravotníctva rozdeľovať na základe výziev otvorených pre všetky nemocnice.

Martin Beluský z ĽSNS uviedol, že štátne zariadenia nie sú schopné z preplácanej zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami investovať a nakupovať novú techniku. „Tie zdroje majú slúžiť na zabezpečenie prevádzky nemocníc, preto do vybavenia nemocníc musí investovať štát,“ dodal.

„Podporujeme vytvorenie štátneho strediska pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou postupným prevádzkovaním polikliník a štátnych ambulancií,“ konštatovala pre agentúru SITA hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová. Okrem toho chce strana naštartovať program pre podporu polikliník a zdravotníckych stredísk.

KDH chce prednostne podporiť výstavbu štátnej koncovej nemocnice Rázsochy. Plánuje aj podporu pripravených a rozbehnutých rekonštrukcií v Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. Uviedol to expert strany na zdravotníctvo Ján Hencel.

Agentúra SITA oslovila k tejto téme 11 najsilnejších politických strán podľa januárových volebných preferencií. Na otázky neodpovedali strany Smer-SD, Most-Híd, OĽaNO a Za ľudí.