Vyhýbate sa sušenému ovociu kvôli kalóriám? Odborníci upozorňujú na niekoľko jeho výhod

Nedostatočná konzumácia ovocia patrí k najzávažnejším faktorom ovplyvňujúcim choroby spojené so stravou, tvrdia to nedávne analýzy.

Ovocie je dobrým zdrojom živín, akými sú vláknina či draslík, ktoré mnohým ľuďom chýbajú v strave. Obsahuje tiež bioaktívne látky ako polyfenoly a karotenoidy.

Najnovší výskum dokázal, že konzumácia ovocia je spojená s nižším rizikom kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a cukrovky typu 2.

Americký Národný onkologický ústav informoval, že len 24% žien a 14% mužov v USA konzumuje odporúčanú dennú dávku ovocia.

Dôvodov môže byť niekoľko – obmedzená dostupnosť k čerstvému ovociu, vysoké ceny či krátka trvanlivosť.

Výhody sušeného ovocia

Jedným z odporúčaní odborníkov je prijímať viac sušeného ovocia. Ponúka hneď niekoľko výhod v otázkach ceny, dostupnosti, preprave a uskladneniu. Môže tiež predstavovať náhradu nezdravého jedla s vysokým obsahom cukru, soli a nasýtených tukov.

Zároveň však existujú obavy spojené s nadmernou konzumáciou sušeného ovocia a teda nadmernou dávkou kalórií.

Predchádzajúce pozorovacie štúdie zistili, že sušené ovocie je spojené s pozitívnym dopadom na zdravie človeka. Dôkazy však nie sú presvedčivé, keďže ľudia, ktorí jedia viac sušeného ovocia pravdepodobne aj preferujú zdravší životný štýl.

Živiny a kalórie

Nová štúdia Pensylvánskej štátnej univerzity sa zamerala na výhody sušeného ovocia, pričom porovnali dni, keď respondenti jedli a nejedli sušené ovocie.

Zistili, že ľudia prijímali viac kľúčových živín počas dní, keď jedli sušené ovocie, no zároveň zaznamenali aj viac kalórií.

Vedúca štúdie Valerie Sullivan zhodnotila, že sušené ovocie je výbornou voľbou pre výživné občerstvenie, no ľudia by si mali vyberať produkty bez pridaných cukrov.

Dôležité je pamätať aj na veľkosť porcie, keďže sušené ovocie je na rozdiel od čerstvého „ochudobnené“ o vodu. „Pozitívne je, že ľudia môžu skonzumovať viac sušeného ovocia, pretože sa ľahšie skladuje, prenáša a môže byť aj lacnejšie,“ uviedla odborníčka.

Štúdiu zverejnili v Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Pestrejší jedálniček

Vedci vychádzali z odpovedí 25 590 ľudí, ktorí sa zapojili do výskumu v rokoch 2007 až 2016. Poskytli pritom údaje o jedle, ktoré konzumovali za posledných 24 hodín. Sušené ovocie tvorilo len 3,7% všetkého skonzumovaného ovocia. K dispozícii mali aj potrebné informácie o zdravotnom stave respondentov.

Aj po zohľadnení demografických faktorov a životného štýlu mali respondenti s vyššou tendenciou konzumácie sušeného ovocia celkovo lepší jedálniček, nižší index telesnej hmotnosti (BMI), menší obvod pásu a nižší systolický krvný tlak.

Počas dní, keď jedli ovocie, mali tiež v priemere vyšší príjem sacharidov, vlákniny, draslíka a polynenasýtených tukov.

Fyzická aktivita

Zistenia naznačili, že ľudia, ktorí prijímali viac sušeného ovocia, mali aj vyššiu spotrebu energie.

„Ľudia, ktorí konzumovali viac sušeného ovocia, prijímali aj viac kalórií, ale mali nižší BMI a obvod pásu, z čoho usudzujeme, že boli viac fyzicky aktívni,“ povedala spoluautorka štúdie Penny Kris-Etherton.

Štúdia tiež odhalila, že konzumácia sušeného ovocia mala skôr tendenciu zvyšovať celkový príjem ovocia a nie nahrádzať iné formy ovocia.