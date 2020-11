Zverejnili desivé štatistky úmrtnosti na COVID-19. Európa zažije ťažké časy

Koronavírus zabíja na Zemi každých osem sekúnd jedného človeka. O hrozivej štatistike v najnovšej správe informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Za uplynulých 24 hodín zaregistrovala 9 989 nových úmrtí na vírus, čo je tretia najhoršia denná hodnota od začiatku pandémie.

Nové dáta prezradili, že najsmrteľnejší deň bol 17. apríl, kedy zomrelo 12 432 ľudí za jediný deň. Druhý najhorší deň nastal 15. augusta. Vtedy skonalo 10 016 pacientov s koronavírusom. Tretie miesto obsadil štvrtok 19. novembra.

Zhruba rok po ohlásení prvého nakazeného človeka novým vírusom v čínskom meste Wu-chan diagnostikovali COVID-19 viac ako 55 miliónom ľudí a 1 349 506 ich zomrelo.

Prístup politikov

Podľa WHO najviac nahlásených úmrtí pochádza z Európy a Ameriky. Na „starom kontinente“ podľahlo ochoreniu 359-tisíc osôb, v Amerike vyše 686-tisíc.

Za vývoj v Brazílii a Spojených štátoch amerických mohli aj politickí lídri, ktorí neustále podkopávali opatrenia a znižovali závažnosť vírusu.

Brazília registruje viac ako 5,9 milióna prípadov koronavírusu a viac ako 166-tisíc mŕtvych, informuje WHO. Z celosvetového pohľadu ju predbehli len India a USA.

Tamojší prezident Jair Bolsonaro tvrdil, že koronvírus je len „slabá chrípka“, ktorou sa napokon nakazil aj on.

Trump a koronavírus

Americký prezident Donald Trump verejne kritizoval členov tímu Bieleho domu, ktorí mali na starosti boj s pandémiou. On sám pritom mesiace odmietal nosiť rúško.

Takisto kritizoval vlády v jednotlivých štátoch, ktoré zaviedli obmedzenia v snahe zabrániť šíreniu vírusu.

Rétoriku príliš nezmenil ani po tom, ako sa nakazil vírusom a museli ho hospitalizovať. Na Twitteri uviedol, že „Američania by sa mali naučiť žiť s Covidom“.

Twitter tento príspevok skryl pre šírenie mylných a potenciálne nebezpečných informácií súvisiacich s pandémiou.

Situácia sa zhoršuje

Počet mŕtvych v USA stále rastie. V uplynulom týždni pritom zaznamenali dva nepríjemné míľniky – milión nových prípadov nákazy za sedem dní a viac ako štvrť milióna mŕtvych od začiatku pandémie.

Odborníci predpokladajú, že situácia sa bude zhoršovať. Podľa nich bude postupne dochádzať k preťažovaniu nemocníc a vyčerpaniu personálu vo viacerých štátoch.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporučilo obyvateľom, aby necestovali za rodinou pri príležitosti Dňa vďakyvzdania.

Každých 17 sekúnd zomrie človek

V Európe narastajú počty nových prípadov vo viacerých krajinách a vyhliadky sú takisto nie práve najlepšie. Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge varoval, že v Európe každých 17 sekúnd zomiera na vírus jeden človek.

Vyhlásil, že Európu čaká „ťažkých“ šesť mesiacov, keďže sa kontinent opäť stáva epicentrom šírenia nákazy. Dodal, že za uplynulý týždeň registrovali 29-tisíc úmrtí.

Nové opatrenia a lockdowny sú podľa neho však účinné a prejavilo sa to aj v poklese nových prípadov nákazy.

Európske percentá

Kluge ozrejmil, že Európa v súčasnosti hlási 28 percent zo svetových potvrdených prípadov nákazy a 26 percent zo všetkých úmrtí na COVID-19.

Upozornil na situáciu vo Švajčiarku a Francúzsku, kde sú jednotky intenzívnej starostlivosti naplnené na 95 percent. „Európa je opäť epicentrom pandémie, spolu s USA,“ povedal.

Aj jeho tešia správy o nádejných vakcínach, no varoval, že kontinent pred ich „bežným využitím“ zažije náročné časy. „Vidím svetlo na konci tunela, no bude to ťažkých šesť mesiacov,“ vyjadril sa.