Aké majú bežné chladničky ceny?

Chladnička je nenahraditeľnou súčasťou každej domácnosti. Život je bez nej jednoducho nepredstaviteľný, veď by sa nám všetko pokazilo. Pri jej výbere sa však môžete rozhodovať pre rozličné typy chladničiek a tým pádom aj pre rôzne cenové kategórie. Inšpirujte sa.

Neviete si rady, aký typ chladničky vybrať? Lámete si hlavu, čo znamenajú pojmy ako Crisper Box, Air Flow, akumulačná doba alebo energetická trieda A+++? Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako si vybrať tú správnu chladničku, ktorá dokonale splynie s vašou kuchynskou linkou a zároveň bude užitočným pomocníkom.

Nie je chladnička ako chladnička

Chladničky sú v prevádzke neustále. Preto venujte zvláštnu pozornosť energetickej triede

Kapacitu chladničky vyberajte podľa počtu ľudí vo vašej domácnosti

Pokiaľ budete v menšej miere aj zamrazovať, vyberte si kombinovanú chladničku s mrazničkou

Kupujete chladničku domov, do kancelárie alebo na chatu? Podľa toho vyberajte aj funkcie chladničky

Energetická trieda Energetická trieda označuje zaradenie do skupiny podľa energetickej náročnosti prevádzky spotrebiča. Pre jednoduchší výber slúži energetický štítok, ktorým je povinne označená každá chladnička. Spotreba sa odvodzuje z prevádzky pri ideálnych podmienkach – teplote okolia 20 °C a 70 % zaplnenie priestoru chladničky.

Objem Všeobecne sa odporúča pre jedného člena domácnosti okolo 70 litrov chladiaceho priestoru a 25 litrov mraziaceho priestoru. Potrebná veľkosť chladničky sa však odvíja od životného štýlu rodiny a dôležité je tiež vnútorné usporiadanie – množstvo poličiek či typ použitých zásuviek.

1 – 2-členná domácnosť

ideálne menšie chladničky

výška: 140 – 170 cm

objem: 150/70 litrov (chladiaca/mraziaca časť)

3 – 4-členná domácnosť

ideálne väčšie chladničky

výška: 180 cm a viac

objem: 225/90 litrov a viac (chladiaca/mraziaca časť)

Využitie je veľmi individuálne. Pokiaľ robíte veľké nákupy na celý týždeň, siahnite po väčšom objeme. Zároveň platí, že aj menej početná rodina môže potrebovať väčšiu chladničku na uskladnenie potravín.

Umiestnenie Pokiaľ potrebujete mrazničku, môžete vyberať z dvoch variantov. Buď zakúpiť voľne stojacu zásuvkovú či pultovú mrazničku alebo siahnuť po kombinovanej chladničke, ktorá má okrem chladiaceho priestoru aj priestor s mrazničkou. Kombinované chladničky sa vyrábajú v dvoch variantoch:

S mrazničkou v dolnej časti chladničky

S mrazničkou v hornej časti chladničky

Mraznička dole je lepšie regulovateľná, má 2 – 5 zásuviek a väčší úžitkový objem. Mraznička hore je naproti tomu dobre prístupná, jej úžitkový objem je však menší.

Kombinovaná chladnička - kedy nie je vhodná

Kompresory a okruhy Chladničky sa v súčasnosti vyrábajú spravidla s jedným kompresorom a jedným alebo dvomi okruhmi. Tie ovplyvňujú nezávislé nastavenie teploty v chladničke a mrazničke aj úplné vypnutie každého spotrebiča zvlášť.

Dávkovač vody a ľadu Automat na chladenú vodu a výrobník ľadu a ľadovej triešte patrí k hlavným benefitom amerických chladničiek. Nájdete ich aj v chladničkách klasických. Oba dávkovače sú umiestnené na prednej strane dverí. Väčšina chladničiek s týmito vlastnosťami vyžaduje napojenie na prívod vody.

Minibar Minibar označuje malý priestor pre uchovanie obľúbených potravín alebo nápojov, ktorý je prístupný bez nutnosti otvárania hlavných dverí chladničky. Vďaka tomu nedochádza pri častom otváraní dverí k úniku chladného vzduchu a vyššej spotrebe energie.

Rozmery Pred objednaním chladničky si dobre zmerajte šírku dverí a chodieb, ktorými bude chladnička prinášaná. Vďaka veľkým rozmerom, hlavne pri amerických chladničkách (zvyčajne 90 × 70 × 170 cm), dochádza k ťažkostiam pri logistike. Nezabudnite si zistiť rozmery dodávanej chladničky vrátane jej obalu.

Chladničky s mrazničkou

Najobľúbenejší variant do domácností

Kombinuje chladenie a mrazenie

Cenovo dostupné

Široký výber modelov a funkcií

Chladničky s mrazničkou čiže kombinované chladničky patria k najobľúbenejším a najpraktickejším typom chladničiek do domácností. Kombinujú chladenie aj mrazenie potravín. Pokiaľ teda v menšej miere aj zmrazujete, bude pre vás chladnička s mrazničkou tou správnou voľbou. Na trhu existuje veľké množstvo variantov týchto chladničiek. Vyberať môžete zo širokej škály modelov, veľkostí, funkcií, ale aj farieb. A tak si do kuchyne môžete postaviť nielen tradičný biely variant, ale aj moderné antikoro, vínovú či čiernu chladničku.

Výhody a nevýhody

Veľký výber funkcií a veľkostí

Nie je nutné kupovať mrazničku zvlášť

Mraznička v hornej či dolnej časti

Niektoré modely s nápojovým automatom

Vhodné pre menšie aj veľké rodiny

Menšia kapacita mrazničky

Aká chladnička s mrazničkou sa hodí do rodiny?

Chladničky bez mrazničky

Celý priestor určený pre chladenie

Ideálne do domácností so samostatnou mrazničkou

Veľký úžitkový objem

Ideálne pre veľké rodiny

Chladničku bez mrazničky, čiže monoklimatickú chladničku, najviac ocenia domácnosti, ktoré potrebujú veľký priestor pre uloženie potravín a zároveň vlastnú samostatnú mrazničku. Perfektná je tiež na chalupu či do kancelárií, kde mraznička nie je potrebná. Pokiaľ si navyše vyberiete monoklimatickú chladničku a samostatne stojacu mrazničku rovnakého typu od rovnakého výrobcu, môžete si zostaviť side-by-side chladničku podobnú americkej chladničke.

Výhody a nevýhody

Veľká kapacita pre uloženie potravín

Chladnička chladí v celom svojom priestore

Nemusí sa odmrazovať

Čistý objem až 395 litrov

Ideálne pre väčšie rodiny

Chýba mraznička či mraziaci box

Menší výber

Oplatia sa vôbec chladničky bez mrazničky?

Malé chladničky

Ideálne pre jednotlivcov a malé kuchyne

Vybavené mraziacim boxom

Vhodné pre kancelárie či garsónky

Malé pultové chladničky sú ideálnym riešením v domácnostiach, kde sa hodí každý ušetrený centimeter. Sú obľúbenou voľbou jednotlivcov či párov, študentov na študentských internátoch aj do kancelárií, kde nie je potrebná veľká chladnička. Vďaka svojim rozmerom sa jednoducho sťahujú a majú nižšiu spotrebu energie. Niektoré modely malých pultových chladničiek sú vybavené aj mraziacim boxom, a vďaka tomu zastávajú plnohodnotný a praktický spotrebič. Iné slúžia skôr ako minibar, a tak sú často využívané v kanceláriách.

Výhody a nevýhody

Menšia kapacita chladničky

Nízka spotreba energie

Niektoré modely s mraziacim boxom

Ideálne pre jednotlivcov

Vyššia hlučnosť

Malá veľkosť mraziaceho boxu

Pre otvorenie mraziaceho boxu musíte otvoriť aj chladničku

Malá chladnička do malého bytu

Vstavané chladničky

Ladia s dizajnom interiéru

S mrazničkou aj bez nej

Veľký výber veľkostí, technológií a funkcií

Ideálne pre malé aj veľké rodiny

Vstavané chladničky sú ideálne do kuchýň, v ktorých máte aj ostatné spotrebiče zabudované do kuchynskej linky. Majú špeciálnu úpravu stien aj otvárania, a tak ich jednoducho schováte do korpusu skrinky. Vyberať môžete z niekoľkých typov vstavaných chladničiek – kombinované chladničky, monoklimatické chladničky aj malé chladničky. Ani pri jednom type ale nezabudnite na to, že v skrinke musíte zaistiť voľné prúdenie vzduchu, aby sa chladnička neprehrievala.

Výhody a nevýhody

Zaistia celistvý vzhľad kuchyne

Menej hlučné vďaka umiestneniu do boxu

Najmodernejšie modely s úsporným LED osvetlením

Náročnejšia odborná inštalácia

Absencia výdajníkov nápojov, filtra vody a domáceho baru

Vstavané spotrebiče a ich prednosti

Americké chladničky

Pre veľké rodiny s priestrannou kuchyňou

Oddelená chladiaca a mraziaca časť

Nadštandardný vnútorný priestor

Prehľadné usporiadanie

Americké chladničky čiže chladničky side-by-side sú snom mnohých žien a gazdiniek. Sú obľúbené najmä pri početných rodinách a skvele zapadnú do väčších kuchýň. Ich hlavnou výhodou je prehľadne oddelená chladiaca a mraziaca časť s veľkým objemom, ukrytá za dvojkrídlovými dverami, ktoré sú pri mnohých modeloch vybavené dávkovačom studenej vody a výrobníkom ľadu. Pred zaobstaraním americkej chladničky si starostlivo zmerajte rozmery miesta, kde bude chladnička stáť, ale aj transportnú cestu do kuchyne.

Výhody a nevýhody

Oddelená chladiaca a mraziaca časť

Nadštandardný priestor

Najmodernejšie funkcie

Štýlový dizajn

Výrobník ľadu a ľadovej triešte

Vyššia spotreba energie

Vyššia cena

Veľkosť a náročnejšia inštalácia

Veľký test pre chladničky Samsung, Whirlpool a Bosch

Vinotéky

Pre milovníkov vína

Jednozónové aj viaczónové

Voľne stojace aj vstavané

Moderný dizajn

Milovníci vína sa nezaobídu bez kvalitnej vinotéky, ktorá je špeciálne prispôsobená pre chladenie najrôznejších druhov vín. Pijete len jeden druh vína? V tom prípade vám postačí jednozónová vinotéka. V opačnom prípade voľte viaczónovú. Samostatne stojace modely patria k obľúbenejším, existujú však aj vstavané typy, ktoré vám umožnia zachovať celistvosť interiéru. Oproti klasickým chladničkám umožňujú vinotéky ukladanie fliaš v ideálnej horizontálnej polohe, víno je chránené proti zápachu, vibráciám, kolísaniu teploty a vlhkosti.

Výhody a nevýhody

Ideálne podmienky pre skladovanie vína

Viaczónové modely pre oddelené nastavenie teplôt

Sklá dverí s UV filtrom zamedzujúce prechodu lúčov svetla

Len pre skladovanie vín

Vyberáme chladničky na víno

Chladiace vitríny

Chladničky s presklenými prednými dverami

Vhodné do predajní, reštaurácií či kaviarní

Ideálne na prezentáciu múčnikov

Chladiace vitríny využívajú najmä prevádzkovatelia reštaurácií, kaviarní a malých obchodov. Na vystavené potraviny a tovar, ktorý je nutné chladiť, sa zákazníci môžu pozrieť bez toho, aby museli chladničku otvoriť. Chladiace vitríny sú ideálne na prezentáciu tort a zákuskov v reštauráciách. Pri pohľade na ne sa hosťom začnú zbiehať sliny a dilema, či si dať alebo nedať múčnik, je razom pasé. Vyberajte medzi malými chladiacimi vitrínami aj veľkými vitrínami s reklamným nadstavcom.

Výhody a nevýhody

Na tovar je vidieť bez nutnosti otvorenia dverí chladničky

Ideálne do kaviarní, reštaurácií a malých predajní

Na výber z rôznych veľkostí a funkcií

Reprezentatívny dizajn

Uzamykateľné dvere

Nehodia sa do domácností

Bez mraziaceho boxu

Retro chladničky

Štýlový dizajn

Výrazná dominanta kuchyne

S mrazničkou i bez mrazničky

Na výber z mnohých farieb a usporiadaní

Pokiaľ hľadáte funkčnú dominantu vašej kuchyne, pozrite sa do ponuky retro chladničiek. Na prvý pohľad nádherné spotrebiče nevynikajú len svojimi typickými guľatými rohmi, výraznými rukoväťami a farbou, ale aj funkčnosťou. Na výber máte z kombinovaných chladničiek v retro štýle, chladničiek s mraziacim boxom vo vnútri, tak aj retro chladničiek bez mrazničky. Pokiaľ uvažujete o kúpe retro chladničky, neberte do úvahy len jej vzhľad, ale aj úžitkový objem chladiacej a mraziacej časti, energetickú náročnosť a rozmery. Skrátka postupujte úplne rovnako, ako by ste vyberali klasickú chladničku.

Výhody a nevýhody

Široký výber typov chladničiek

Typické retro tvary a farby

Veľký výber úžitkových objemov

Štýlový dizajn

Vyššia cena

