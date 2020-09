Oznámia nové opatrenia proti koronavírusu, červená bude Skalica a možno aj Rakúsko a Maďarsko (naživo)

Koronavírus na Slovensku naberá na sile a situáciou sa má zaoberať konzílium epidemiológov aj pandemická komisia, ktorá odporučí vláde ďalšie opatrenia.

Tlačovú konferenciu o nových opatreniach prinesieme naživo

Za posledných sedem dní u nás pribudlo až 1608 prípadov (streda – 360, utorok – 338, pondelok – 175, nedeľa – 79, sobota – 131, piatok – 290, štvrtok – 235). Po prísnejších opatreniach volajú aj premiér Igor Matovič aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.

„Posledné dni hovoria, že ideme vytrvalo hore. Reprodukčné číslo sa, žiaľ, nemení, našťastie sa nezhoršuje,“ povedal Krajčí po stredajšom rokovaní vlády. Od augusta má Slovensko ustálené reprodukčné číslo, ktoré je na hodnote 1,156. Hodnota hovorí o tom, že jeden infikovaný v priemere nakazí jedného ďalšieho, eventuálne dvoch ľudí. Týmto číslom v priemere narastá počet infikovaných o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Znamená to, že prírastky infikovaných v polovici októbra majú byť 260 až 450 prípadov denne. „Opatrenia nie sú natoľko účinné, aby sme mohli povedať, že reprodukčné číslo sa znižuje, našťastie zostáva konštantné,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Okres Skalica bude červený

Krízový štáb už okresu Skalica uložil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Senici vypracovať opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v okrese Skalica, ktoré budú platiť od piatku 25. septembra. Zároveň rozhodol o zaradení okresu v rámci semaforu COVID-19 do červenej zóny. Reagoval tak na výrazný nárast počtu pozitívne testovaných.

„Apelujem na všetkých, držme sa opatrení, ktoré sú vydané, prosím, nosme rúška, umývajme si ruky, zdržme sa návštev rôznych podujatí a kontaktov. Jednoducho, robme všetko preto, aby sme zodpovednosťou voči sebe aj svojmu okoliu aj túto druhú vlnu pandémie zvládli,“ obrátila sa na verejnosť prednostka Okresného úradu v Skalici Viera Kučerová.

V Skalici sa ochorenie COVID-19 hromadne rozšírilo v hokejovom klube. Viacero prípadov bolo aj v Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka, kde bolo od stredy zavedené dištančné vyučovanie. V utorok bolo v okrese Skalica potvrdených 20 pozitívne testovaných ľudí, celkovo od začiatku pandémie COVID-19 ich bolo 91.

V Trnavskom kraji je v červenej zóne od pondelka 21. septembra zaradený aj okres Trnava.

Rakúsko a Maďarsko sú rizikové

Epidemiologická situácia sa zhoršuje aj v Rakúsku a Maďarsku, kritická je podľa Krajčího aj v prihraničných oblastiach. O tom, či sa tieto krajiny dostanú na zoznam červených krajín, má do piatku rozhodnúť vláda.

Rozhodujúcim faktorom by podľa Matoviča mala byť incidencia v týchto krajinách, teda počet pozitívne testovaných na 100-tisíc obyvateľov za posledných 14 dní. Ak by k takémuto kroku došlo, podľa premiéra by to najskôr oznámil vládam oboch štátov. „Najprv si to vydiskutujeme navzájom medzi predsedami vlád,“ dodal po stredajšom rokovaní vlády.

Na otázku médií, či je v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou možný návrat policajtov na hranice, minister vnútra Roman Mikulec po stredajšom rokovaní vlády uviedol odpovedal, že všetky možné opatrenia, ktoré sa ukázali ako adekvátne a fungujú, sú stále „v hre“.

„Ak nebudú naši ľudia, občania Slovenskej republiky, zodpovední a nebudú nosiť rúška, tak sa môžme dostať aj do situácie, kedy budeme musieť pristúpiť k striktnejším opatreniam,“ povedal minister. Dodal, že polícia a rezort vnútra sú pripravení zabezpečiť všetky opatrenia, ktoré nariadi hlavný hygienik Ján Mikas alebo Ústredný krízový štáb SR.

Matovič v stredu pohrozil, že v prípade, že sa opatrenia proti šíreniu pandémie nebudú dodržiavať, štát bude musieť pristúpiť k opatreniam z prvej vlny. „A tým stratíme všetci slobodu,“ dodal.