Sulík podal demisiu do rúk prezidentky Čaputovej, vzdať sa funkcie je pripravený aj Korčok (online)

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík podal v utorok svoju demisiu do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej.

Hlava štátu dočasne poverila vedením rezortu hospodárstva súčasného ministra dopravy a regionálneho rozvoja a dočasného šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny Andreja Doležala (Sme rodina).

Skončiť vo svojej funkcii je pripravený aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS). Nepriamo to naznačil vo svojom profile na sociálnej sieti.

Online prenos (minúte po minúte) v súvislosti s krízou v koalícii

utorok 23. marca

10:16 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) je pripravený skončiť vo svojej funkcii. Nepriamo to naznačil vo svojom profile na sociálnej sieti. „V tomto parku ‚Cerquaintaire‘ som behával počas mojich bruselských čias a vzhľadom na vládnu krízu to vyzerá tak, že doma som dobehal. Som na to pripravený,“ napísal Korčok.