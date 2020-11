Týždeň očami Pavla Urbana: Kollár je už doma, v nemocnici si určite vydýchli

Kto iný by na Slovensku urobil rozruch svojím správaním, ak nie najvyšší predstavitelia štátu Boris Kollár a Igor Matovič. Ten prvý si myslel, že nemocnica, v ktorej leží, je jeho majetkom a môže si tam robiť čo chce.

Druhý, tradične, nevyberal slová, keď ide o koaličného partnera Richarda Sulíka. V uplynulom týždni sme zaznamenali aj výpoveď Moniky Jankovskej, ale veľa sme sa z jej slov nedozvedeli.

Papaláša Kollára v nemocnici určite nemali všetci radi

Predseda parlamentu ukončil svoju nemocničnú liečbu. Na vlastnú žiadosť bude v rehabilitácii pokračovať vo vlastnej réžii. Správa by bežne nevyvolala pozornosť, keby jej nepredchádzali udalosti, ktoré pobúrili verejnosť.

V čase, keď celé Slovensko permanentne žije v strachu z ochorenia COVID-19, pacienti v nemocniciach týždne nemôžu vidieť svojich najbližších, Kollár ukázal, že on je niečo viac. Veď je predsedom zákonodarného zboru a všetci majú tancovať tak, ako si on želá. Ak nie, tak bude zle.

Podľa medializovaných informácií obmedzenia návštev pre neho neplatili, dokonca aj v nočných hodinách, a sestričky museli okolo neho pobehovať bez ohľadu na to, či majú neodkladnejšiu robotu. Z jeho izby sa vytvorila aj koaličná zasadačka. Výhovorka, že koaliční partneri išli za Kollárom cez osobitný vchod a nikoho neohrozovali, určite neobstojí.

Tak ako bol pranierovaný premiér Matovič, keď sa objavil na svadbe bez rúška, aj Kollár si musí uvedomiť, že je iba jeden z viac ako 5 miliónov občanov Slovenska, pre ktorého platia rovnaké pravidlá ako pre ostatných. Nepomôže mu ani to, že sa nejakou náhodou stal predsedom parlamentu. Naopak, po mnohých chybách, ktoré predviedol od volieb, by možno bolo potrebné porozmýšľať, či je to pravý človek na správnom mieste.

Matovič zostal Matovičom, nikdy nebude skutočným politikom

Kollára sa samozrejme zastal predseda vlády. Matovič si síce sypal popol na hlavu, že s tou koaličnou radou v nemocnici trochu prehnali, ale inak sa nič nestalo. Veď je to jeho najobľúbenejší politik a pri tom sa musí niekedy prižmúriť oko. Aspoň si tak myslí Matovič, aj keď pri Sulíkovi to neplatí.

Po prezentácii opatrení proti pandémii ministrom hospodárstva si premiér znovu nedával servítku pred ústa. „Figu borovú máme plán. Je to cesta do pekla,“ konštatoval premiér. Po stretnutí koaličnej rady v nemocničnej izbe Kollára sa však priznal, že to možno prehnal a odteraz všetky spory budú riešiť na koaličných radách.

Koľko sme už takýchto sľubov počuli v posledných mesiacoch a takmer spravidla ich porušil samotný premiér? Netreba sa preto diviť, že mu občania prestávajú veriť a vnímať ho ako skutočného politika, ktorý vie riadiť krajinu aj v ťažkých časoch.

Sám už niekoľkokrát uviedol, že často uvažuje, či mu tejto funkcie bolo treba. No pán premiér, z posledného prieskumu verejnej mienky aj viacerí voliči určite uvažujú, či im bolo treba voliť práve vás.

Jankovská chce byť asi na Vianoce s rodinou

Výpoveď bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pred vyšetrovateľmi mohla byť udalosťou týždňa. Keby to nebolo jedno veľké nič.

Podľa medializovaných informácií málo čo nového odhalila. Viac sa bránila, že ona nič zlé nerobila. Spomenula síce bývalých premiérov Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ale tak nevinne, že tí mohli pokojne spať.

Verejnosť očakávala viac, nestalo sa však nič. Jankovská sa pravdepodobne chce ukázať ako kajúcna žena, ktorá síce možno aj niečo zlé urobila, ale určite s dobrým úmyslom. Chcela iba „pomôcť kamarátom“.

Na prokurátorovi a sudcovi je, či jej toto divadlo uveria a umožnia jej, aby nasledujúce Vianoce strávila aj so svojimi synmi v ich bytíku, ktorý im kúpil starý otec na 18. narodeniny za 300-tisíc eur. Škoda, že málokto z nás ma takého dobrého starého otca. Alebo tu šlo o krstného otca? Už som si to poplietol.