Kaliňák je úspešným ministrom a vláda absolútne stabilná, tvrdí štátny tajomník Stromček

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Situácia na Slovensku sa nezmenila, sme akceptovanou krajinou v zahraničí a vláda je absolútne stabilná. Uviedol to v diskusnej relácií TA3 V politike štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček (Smer-SD) s tým, že Smer-SD dostal jasnú požiadavku od koaličného partnera a Smer-SD sa k tomu zodpovedne postaví.

Vyvodenie riešení

Stromček vníma Slovensko ako krajinu, ktorej sa naďalej darí. V aktuálnej situácii po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky podľa Stromčeka opozícia „leje olej do ohňa“. Opozičný poslanec národnej rady Milan Krajniak v mene hnutia Sme rodina pripomenul, že ich hnutie je od vraždy vo svojich vyjadreniach zdržanlivé. „Situácia došla tak ďaleko, že z nej treba vyvodiť riešenia,“ uviedol.

Podľa neho sa narozdiel od názoru Stromčeka, zmenilo veľmi veľa. Ľudia sa pýtajú, prečo majú 300-eurové dôchodky a 500-eurové platy a vláda nemá na takéto otázky čas.

Krajniak upozornil aj na to, že predseda vlády nezvolal bezpečnostnú radu, keď sme sa dozvedeli o vražde, o talianskej stope. „Ale keď, ľudia povedali, že ľudia chcú prísť v pokoji na zhromaždenia, vtedy bezpečnostnú radu zvolal. Ľudia sa v tejto situácii zachovali rozumnejšie možno ako väčšina politikov,“ povedal a dodal, že v tejto situácii by sa mali politici obrátiť na ľudí a opýtať sa, čo chcú.

Preto žiadnu inú možnosť ako predčasné voľby v súčasnosti Milan Krajniak nevidí. Podľa Stromčeka je Sme rodina rovnaké ako opozičné SaS a OĽaNO. „Len inou rétorikou hovoríte, že treba predčasné voľby. My sme jasne povedali, že je prirodzené v demokratickom štáte, keď sa robia pochody,“ povedal.

„Vôbec neviem o čom tu rozprávate, premiér sa jasne vyjadril, že v demokratickej krajine je pochod normálny,“ dodal a podotkol, že raz, keď máme vládne obdobie na štyri roky a ak politici chcú, aby ľudia mali pokojný život na Slovensku, musíme tu mať politickú kultúru.

Nezaťažovať ľudí handrkovačkami

„Som presvedčený, že my ako opozícia, nemáme právo manipulovať ľudí, aký názor majú prejaviť,“ uviedol Krajniak s tým, že podľa neho si ľudia neprajú pokračovanie úzko straníckej politiky. Krajniak si myslí, že treba obnoviť dôveru ľudí v štát. „Ak chceme postupovať zodpovedne, mali by sme vyhnúť tomu, aby sme konali stranícky,“ povedal Krajniak.

K téme stretnutia Georga Sorosa s prezidentom Andrejom Kiskom Stromček uviedol, že Fico iba položil prezidentovi jednoduchú otázku, prečo šiel na stretnutie, na ktorom nebol nik iný prítomný. „Je úlohou prezidenta, aby to vysvetlil,“ uviedol Stromček.

Podľa Krajniaka však Fico chce prekryť problémy Sorosom. „Buď energiu venujeme vyriešeniu situácie alebo sa zaoberajme sebou, oligarchami a na ľudí nám nezostáva čas,“ povedal Krajniak s tým, že aj Miroslav Lajčák sa stretol so Sorosom.

Podľa Stromčeka stretnutia Lajčáka boli vždy oficiálne. „Našim hlavným cieľom je nezaťažovať ľudí handrkovačkami o predčasných voľbách, zákulisných rokovaniach. Pre nás je prioritou vyšetriť brutálnu vraždu a aby štát fungoval normálne a aby Slovensko bolo takou úspešnou krajinou ako bolo,“ povedal Stromček.

Vyšetrenie Špirkových oznámení

Podľa Stromčeka minister Kaliňák nie je prirastený k stoličke šéfa rezortu. „Ak by chcel niekto, aby viac nebol ministrom, nebolo by to spojené s týmto prípadom,“ uviedol Stromček, podľa ktorého je Kaliňák úspešným ministrom.

Stromček si myslí, že je zvláštne, že prokurátor Vasiľ Špirko vystúpil so svojimi podozreniami deň pred pochodmi. „Znižuje to dôveryhodnosť jeho vystúpenia,“ povedal.

Podľa Stromčeka je Smer citlivý na trestnú činnosť a korupciu. Podľa neho je však potrebné, aby Špirkove oznámenia vyšetrili. Krajniaka Špirkove vyjadrenia prekvapili. „Že je to až také zlé, z toho som bol prekvapený,“ dodal s tým, že vyjadrenia Špirku sú stále len podozreniami. „Otázne je, či máme dôveru v ich vyšetrenie,“ povedal Krajniak.