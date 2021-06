Ministerstvo spustilo očkovanie proti COVID-19 v ambulanciách, dostupné nebude vo všetkých

V ambulanciách praktických lekárov pre dospelých, ale aj deti a dorast, sa spúšťa proces očkovania proti ochoreniu COVID-19. Od stredy 23. júna sa môžu nahlásiť tí ambulantní poskytovatelia, ktorí majú záujem sa do neho zapojiť.

Očkovať môžu všeobecní lekári, ktorí sa zaregistrujú a uzatvoria zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR. Samotné očkovanie sa začne až 1. júla. Medzinárodný očkovací certifikát bude naďalej vydávať Národné centrum zdravotníckych informácií, kde si o neho treba požiadať.

V ambulanciách sa bude očkovať vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech, aj keď v minulosti ministerstvo viackrát hovorilo, že by mohli využiť jednodávkové vakcíny Janssen od americkej spoločnosti Johnson & Johnson.

Jednodávková vakcína

Registráciu na očkovanie touto vakcínou ministerstvo povolilo len pred dvoma dňami. Avšak, prihlásiť sa na očkovanie Janssenom je možné len počas nasledujúcich troch týždňov, nakoľko americká očkovacia látka čoskoro expiruje.

Vzhľadom na to, že očkovanie v ambulanciách sa reálne spúšťa až koncom budúceho týždňa a distribúcia vakcín zabezpečujú lekárne na základe objednávok od lekárov, rezort zrejme usúdil, že rýchlejšie sa očkovacia látka Janssen minie vo vakcinačných centrách.

Ďalším dôvodom môže byť to, že narozdiel od vakcinačného centra, pri očkovaní praktickými lekármi celý proces od objednania sa na očkovanie, cez realizáciu, až po záznam do systémov, vykoná ambulancia. To znamená, že celý proces je pomalší.