Reforma nemocníc visí na vlásku. Kalavskej post tiež

V stredu by mala vláda rokovať o reforme nemocníc. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na jej zasadnutie predkladá návrh novely zákona, ktorá by mala priniesť stratifikáciu, rozdelenie nemocníc podľa jednotlivých typov a rozsahu výkonov.

Predkladá ju však v čase rozkolu v strane Smer-SD, ktorý Kalavskú na post ministerky nominoval.

Ako to bolo

Hoci stratifikácia má podporu premiéra a podpredsedu Smeru Petra Pellegriniho, predseda strany Robert Fico od ministerky žiadal, aby stratifikáciu predložila ako ústavný zákon.

Odôvodňoval to potrebou dohody naprieč politickým spektrom a zachovaním kontinuity aj po ďalších voľbách.

Ministerstvo zdravotníctva však pri snahe vyhovieť jeho požiadavke narazilo na problém, ako dať do ústavy niečo, čo tam nemá byť. Výsledný návrh si okamžite vyslúžil nesúhlas odbornej verejnosti, legislatívcov z jednotlivých ministerstiev, a napokon aj opozície, ktorá dovtedy stratifikáciu podporovala.

Kalavská sa preto rozhodla uprednostniť odbornosť pred politikou a na legislatívnu radu vlády poslala predchádzajúci návrh, obyčajný návrh novely zákona.

Fico následne odkázal, že poslanci Smeru nezahlasujú za nič iné ako za ústavný zákon. Nepomohlo ani upozornenie ministerstva spravodlivosti (pod vedením koaličného partnera, Mostu-Híd), že ústavný zákon by bol v skutočnosti protiústavný a nevykonateľný.

Nevídaná situácia

Ministerka a jej projekt sa tak ocitli v situácii, ktorá zrejme v slovenskej politike nemá obdoby. Predkladá zákon, ktorý odmieta predseda strany, ktorá ju nominovala. Nemá teda podporu – aspoň podľa Ficových slov – poslancov v parlamente.

Naopak, ministerku podporuje premiér a podpredseda tej istej strany.

Opozícia – podmienečne – je za stratifikáciu tak, ako ju ministerka predkladá. Čiže riadnym zákonom, ktorý by potom mohli v druhom čítaní upravovať.

Koaliční partneri Smeru sú v strese, lebo na jednej strane nechcú vyvolávať ďalšiu koaličnú krízu, na druhej strane proti stratifikácii nič nemajú. Štefan Zelník (SNS), ktorý je predsedom parlamentného výboru pre zdravotníctvo, bol dokonca jej výrazným podporovateľom.

Čo sa môže diať ďalej

Prvá skúška ohňom môže prísť už v stredu na zasadnutí vlády. Aby návrh zákona odobrila, musí za ňu hlasovať väčšina ministrov. Zrejme ešte sami nevedia, ako budú hlasovať, a to bez ohľadu na to, ktorá strana ich na post nominovala.

Vicepremiér Richard Raši sa k situácii v pondelok vyjadroval veľmi vyhýbavo, nechcel povedať A ani B.

V rozpakoch je aj SNS, vo svojom stanovisku povedala len toľko, že Smer by si tento rozpor mal odstrániť sám.

Ak sa Smer dohodne s Mostom a SNS, že ich ministri za stratifikáciu nezahlasujú, návrh môže skončiť už na vláde. Argument jej môže dodať napríklad utorňajšia legislatívna rada, ktorá by na stratifikácii našla nejaký legislatívny háčik. Na jeho základe by sa potom mohla stratifikácia vrátiť na ministerstvo a politici by získali čas.

Parlamentná hádanka

Takáto dohoda koaličných partnerov je však neistá, aj keď SNS už len tak mimochodom spomenula, že je „proti zatváraniu nemocníc“ – čo je Ficova hláška, stratifikácia so žiadnym zatváraním nemocníc nepočíta.

Zastavením stratifikácie by totiž koaliční partneri riskovali, že dodajú ďalšiu muníciu opozícii. Nemali by čo povedať na obvinenie, že jedinú relevantnú reformu zdravotníctva za poslednú dekádu, ktorú sami privítali, napokon zhodili zo stola, lebo Fico povedal. SNS by to možno riskla – Zelník je asi jediný, komu na stratifikácii záleží (alebo aspoň vie, čo to je), a ten to prežije.

Most-Híd však musí byť opatrný. Jeden zlý krok a do parlamentu sa už nevráti. Navyše dosť dobre sa nemôže pripojiť k volaniu Smeru po ústavnom zákone – bolo to ministerstvo v správe Mostu, ktoré na návrhu ústavného zákonu nenechalo nitku suchú.

Môže sa preto ľahko stať, že ministri sa rozhodnú prehodiť zodpovednosť. Návrh odsúhlasia s tým, že by o ňom mal rozhodnúť parlament. Napokon, sú to volení zástupcovia ľudu a nech teda vôľu ľudu prejavia.

Na to, čo sa bude diať v zákonodarnom zbore, by sme teraz potrebovali krištáľovú guľu. Nevedno totiž, ako veľmi je poslanecký klub Smeru jednotný, ako sa rozhodnú jednotlivé opozičné strany, čo spravia nezávislí poslanci a celé to napokon môže závisieť na tom, koľko poslancov bude v sále pri hlasovaní.

Nechajme si preto predpoveď na čas, keď bude situácia jasnejšia. Ak sa k tomu vôbec dostaneme a zákon jeho autorka bude môcť aj predložiť.

Prežije Kalavská?

Ministerka zdravotníctva už dala jasne najavo, že lepidlo na svojom kancelárskom kresle nemá. Ak jej – v ktoromkoľvek bode cesty – stratifikáciu zastavia vlastní, je demisia logickým krokom. Čo by robila na čele ministerstva, keď nemá podporu parlamentu?

Zaujímavé je, že Smer zatiaľ ani len nenaznačil, že by chcel svoju nominantku stiahnuť. Čo by tiež bolo logické, ak sa ich názory rozchádzajú tak radikálne v takejto zásadnej veci.

Rozpor medzi Smerom a jeho nominantkou, resp. medzi Ficom a Pellegrinim je však viditeľný. A nikto zo zúčastnených naň nechce ešte viac upozorňovať. Ani si vystavovať ďalšie zlé vysvedčenie výmenou ďalšieho ministra.

Je preto dosť možné, že jednotlivé strany práve horúčkovito hľadajú spôsob, ako celú záležitosť nejako uspať, odsunúť, upokojiť situáciu. Možno sa dočkáme zamietnutia stratifikácie s tým, že je to príliš radikálny dokument na prijímanie pár mesiacov pred voľbami. A nech si ho rieši budúca vláda.