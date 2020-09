Koronavírus: Nakazených Slovákov je už 97. Do leta ich môže byť pol milióna (online)

Slovensko má potvrdených 97 prípadov koronavírusu, v utorok ich počet vzrástol o 25. Pre celú krajinu platia viaceré opatrenia a obmedzenia.

Vstup na úrady, do potravín a MHD je povolený iba s prekrytými ústami a nosom (rúška, šatky atď.), taxikári môžu prevážať len tovar, ľudí nie.

Železnice pozastavili IC vlaky a na 66 staniciach zastavili aj predaj lístkov. Po Volkswagene oznámila svoj plán zastaviť výrobu aj trnavská automobilka PSA.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

18:27 Národný onkologický ústav od stredy 18. marca rozširuje preventíve opatrenia . Pacienti musia na vstup do NOÚ využívať len hlavný vchod a zo všetkých budov vychádzať východom pri coffee shope. Pri hlavnom vchode bude zriadený vstupný filter (meranie teploty, odoberanie anamnézy, dezinfekcia rúk, kontrola ochrany nosa a úst. Lekári budú ordinovať v čase od 7.45 do 12.30 h.

17:28 Informačno-predajné miesta na hraničných priechodoch Brodské, Čunovo, Jarovce a Skalité sú až do odvolania zatvorené.

17:27 Pošta neprijíma zásielky, ktoré chcú zákazníci doručiť do rizikových oblastí Talianska. Kvôli obmedzeniam v medzinárodnej leteckej doprave nie je možné do 28. marca doručiť zásielky do Číny, Macaa a Hongkongu. Nedoručujú sa tiež zásielky do Mongolska, Kuvajtu, Džibutska a Líbie.