Sulíkov semafor zdravia nie je žiadna novinka. Podľa analytika je to aj tak nesmierny posun vpred

Liberáli dnes predstavili vlastný pandemický plán „Semafor zdravia“. Základnou myšlienkou návrhu strany Sloboda a Solidarita (SaS) je rozlišovať medzi málo a veľmi nakazenými regiónmi.

Súčasťou semaforu sú špecifické opatrenia, ktoré budú regiónom prideľované podľa toho, v akom stave sa nachádzajú. Slovensko rozdelili na 36 častí podľa obvodov regionálnych úradov verejného zdravia.

Každá časť Slovenska by mala pridelené skóre na základe počtu nakazených na 100-tisíc obyvateľov, počtu nakazených nad 65 rokov na 100-tisíc obyvateľov, rýchlosť šírenia vírusu a pozitivity, teda koľko percent z testov bolo pozitívnych. Čo si o pláne myslia vedci?

Počúvol Sulík odborníkov?

Na sociálnej sieti Pavol Čekan pred týždňom zverejnil návrh vlastného riešenia aktuálnej situácie. Opísal v ňom semafor testov, ktorý by reflektoval epidemiologickú situáciu v regiónoch a možný pandemický semafor.

Kvalitou svojho návrhu si bol Čekan istý. „O tom, ako by takýto semafor testov pomohol v boji proti pandémii, nie je ani diskusia. Zostáva len jedna otázka. Ideme to spraviť?“ opýtal sa na záver svojho príspevku biochemik.

Veľmi podobný koncept predstavil aj Sulík. O Čekanovi je pritom známe, že vo voľbách podporoval práve SaS, pre ktorú nahral aj video na sociálne siete, ktoré zdieľal predseda strany.

Nespokojný premiér

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) kvality Sulíkovho plánu však popiera. Vyjadril sa, že predseda SaS len okopíroval niečo z Česka, niečo z ministerstva zdravotníctva a urobil kompilát.

Povedal tiež, že od Sulíka chcel, aby priniesol alternatívu voči komunitnému testovaniu, čo nesplnil.

Čekanov pôvodný plán by zrejme tiež nepovažoval za optimálny, nakoľko medzi nimi panuje dlhodobé napätie. Matovič kritizuje prácu biochemika, on zase premiérove protipandemické opatrenia.

Silné opatrenia

S premiérom v tomto opatrne súhlasí aj matematik Richard Kollár. Žiaden semafor podľa neho čísla sám o sebe nezníži, na to potrebujeme „silné opatrenia“.

„Najprv potrebujeme znížiť počet infikovaných u nás dostatočne na to, aby sme mohli už následne efektívne udržiavať čísla nízko čo najdlhšie,“ napísal Kollár na sociálnej sieti.

Martin Smatana, ktorý ešte nedávno viedol štátny Inštitút zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, sa takisto vyjadril k Sulíkovmu plánu, avšak ten v pozitívnom zmysle.

Posun vpred

Vidí v ňom najmä „nesmierny posun vpred“. Dúfa tiež, že „teraz nastane odborná debata ohľadom jednotlivých opatrení pre každú z fáz“ a výsledkom bude „doladený materiál“.

Svoj názor na plán strany SaS zverejnil na sociálnej sieti. Zároveň pripomenul, že nejde o nový koncept. „Isto si pamätáme štyri fázy uvoľňovania opatrení z jari, alebo nedávno zverejnený český či írsky a nemecké semafory,“ píše Smatana.

Hlavný princíp týchto plánov je odpolitizovať rozhodnutia a jasne stanoviť, za akých podmienok sa sprísnia alebo uvoľnia opatrenia. Podľa Smatanových slov to umožní sústrediť kapacity na regióny, ktoré sú pandémiou zasiahnuté silnejšie a „odmeniť“ tie lepšie.

Ten druhý plán

Smatana vo svojom príspevku tiež uvádza, že „dnes sa zverejnili dva semafory“. Jeden z dielne strany SaS, ten druhý v neoficiálnej verzii z dielne epidemiologického konzília vlády. Oba návrhy porovnal, no zdôraznil, že cieľom by malo byť nájsť spoločné, a to najlepšie riešenie.

„Za mňa osobne by som to ,nesilil´ a neschvaľoval dnes, ani tieto dni, ale podrobil detailnému pripomienkovaniu,“ vyzval kompetentných Smatana a dodal, že je dôležité, aby boli prípadné úpravy „v rukách odborníkov a nie politikov“.

Materiál musí podľa neho zostať otvorený, lebo každým dňom sa vydá nová štúdia, ktorá svetu pomáha lepšie pochopiť vírus. „Nezabudnime ale, že aj ten najlepší semafor nefunguje, ak sa my správame nezodpovedne. Rúška, odostupy a zodpovednosť,“ zopakoval na záver.