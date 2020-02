Prieskumy: Bugár uteká od Fica, zrejme pre Most-Híd neskoro

Rozhodnutie strany Most-Híd ísť do vlády Roberta Fica bolo asi najväčším prekvapením po predchádzajúcich voľbách v roku 2016. Viacerí sympatizanti hovorili o zrade a vyvolalo to aj protesty v samom poslaneckom klube. Preferenciami to však nepohlo. Podobne ako vo voľbách, kde strana získala 6,5 percenta hlasov, sa podpora voličov dlho pohybovala na rovnakej úrovni.

Prelom nastal, tak ako u ďalších koaličných strán, po vražde novinára Jána Kuciaka.

Voliči Mostu-Híd nevedeli pochopiť prečo strana aj naďalej zostáva v koalícii so Smerom a SNS. Váhavý postoj Bélu Bugára a podpora vlády, tentoraz v čele s Petrom Pellegrinim spustila lavínu. Stranu začínali opúšťať Lucia Žitňanská, František Šebej a ďalší. Poklesom podpory strane v prieskumoch vyjadrili voliči svoj názor na zotrvanie v koalícii.

Hranica voliteľnosti sa začína vzďaľovať. V marci 2018 podľa prieskumu agentúry Focus po prvýkrát sa dostala pod hranicu voliteľnosti, keď jej podporu vyjadrilo len 4,4 percenta voličov a na tejto úrovni zotrváva do dnes. Dokonca v októbri jej namerali iba 3,8 percenta. Ani výmena na čele kandidátky, keď stranu do volieb povedie Árpád Érsek, nepomohla.

Skončí politike Béla Bugár?

V prípade, že sa Most-Híd do parlamentu nedostane bude to asi znamenať koniec 30-ročnej politickej kariére Bélu Bugára. Mnohí ho považovali za politika, ktorý vie odhadnúť správne kroky, ale spolupráca s Ficom a Andrejom Dankom mu nevyšla. Po poklese preferencií sa pokúsil odpútať od uvedených pánov ale asi neskoro.

Samozrejme do volieb sa môže všeličo zmeniť, ale po odchode niektorých známych osobností bude musieť osloviť predovšetkým voličov maďarskej národnosti. Súper tam nie je ľahký, Maďarská komunitná spolupatričnosť, ktorý má na kandidátke napríklad Gyulu Bárdosa, Zsolta Simona, Pála Csákyho či Józsefa Berényiho.