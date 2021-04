Koronavírus: Čierne okresy na Slovensku budú už len dva. Odborníci rozhodnú, ako sa budú uvoľňovať opatrenia (online)

Epidemická situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa naďalej zlepšuje. Od pondelka 5. apríla máme už iba 10 čiernych okresov, do tretieho stupňa sa zaradilo 52 okresov a v druhom stupni ich je 17.

Medzi čierne od pondelka patria okresy Čadca, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad a Trenčín.

Svetločervenú farbu v rámci regionálneho rozdelenia majú okresy Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trnava a Zlaté Moravce.

Od 12. apríla bude čiernych okresov ešte menej, a to iba dva (Poprad, Kysucké Nové Mesto). Do tretieho stupňa varovania (bordová farba) sa od budúceho týždňa zaradí 36 okresov, v druhom stupni (červená farba) bude 39 okresov.

Slovensko však ako celok stále zostáva naďalej v čiernej farbe. Takmer všetky pravidelne sledované ukazovatele majú za posledný týždeň pozitívny trend, až na priemerný počet úmrtí.

Kým minulý týždeň bol priemer denných úmrtí 71, ich počet stúpol na 81. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil 552 ľudí (pondelok – 0, nedeľa – 69, sobota – 77, piatok – 71, štvrtok – 87, streda – 71, utorok – 95).

Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 je už niekoľko dní pod hranicou tritisíc. Reprodukčné číslo zostalo na rovnakej úrovni.

Naďalej pokračuje pozvoľný pokles nových pozitívnych prípadov, aktuálne je ich denný počet na úrovni približne z konca októbra. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 6403 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (pondelok – 333, nedeľa – 158, sobota – 620, piatok – 748, štvrtok – 1385, streda – 1304, utorok – 1855).

Ak sa udrží pozitívny vývoj poklesu v číslach, postupne sa prepnúť do tzv. bordovej farby už 19. apríla. O kontrolovanom uvoľňovaní opatrení bude vo štvrtok 8. apríla rozhodovať konzílium odborníkov. Okrem toho sa pozrú aj na testovaciu stratégiu.

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte)

streda 7. apríla

9:18 Vo štvrtok zasadne konzílium odborníkov. Rozhodovať bude o ďalšej testovacej stratégii aj o kontrolovanom uvoľňovaní opatrení.

Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Situácia sa podľa neho zlepšuje, no stále „nemáme vyhrané“. Minister zdravotníctva poukázal na to, že počet hospitalizovaných sa výrazne nemení. Ako doplnil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík, v okolitých krajinách nastal po prudkom náraste pokles v počte prípadov.

Počet hospitalizácií a úmrtí obzvlášť v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine však výrazne rastie. Upozornil, že ventilovaní pacienti sú naďalej najkritickejšou časťou v zdravotnom systéme. „Aktuálne je tam 80 % obsadenosť. Naďalej je systém nesmierne vyťažený a nemá veľmi priestor poňať potenciálnych ďalších pacientov, či COVID pozitívnych lebo iných,“ povedal.

Budúci týždeň bude platiť na Slovensku čierna fáza, ak však bude pokračovať pozitívny trend, od 19. apríla je možný prechod do bordovej fázy. Opatrenia by sa tak mohli zmierniť.

9:00 Vitajte pri sledovaní stredajšieho online prenosu aktuálnych informácii v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.