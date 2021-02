Koronavírus: Na Slovensku pribúdajú desiatky úmrtí za deň, na hraniciach sú zmeny a testovanie pre COVID automat pokračuje (online)

Epidemická situácia na Slovensku sa nezlepšuje a ostáva aj naďalej vážna. Celé Slovensko je v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia od pondelka 22. februára budeme mať 19 čiernych okresov, ďalších 50 bordových a zvyšných 10 okresov červených.

Čierne okresy na Slovensku (19) Partizánske, Ilava, Martin, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom, Detva, Zvolen Bordové okresy na Slovensku (50) Banská Bystrica, Brezno, Prievidza, Bratislava (I. – V.), Malacky, Senica, Pezinok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Humenné, Medzilaborce, Komárno, Košice (I. – IV.), Košice – okolie) Levice, Ružomberok, Turčianske Teplice, Michalovce, Sobrance, Nové Zámky, Kežmarok, Levoča, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Rimavská Sobota, Senica, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Myjava, Trenčín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Banská Štiavnica, Žarnovica, Bytča, Žilina, Krupina, Gelnica Červené okresy na Slovensku (10) Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Sabinov, Stropkov

Od 17. februára sa sprísnil aj režim na hraniciach. Okrem iného sa zrušil zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým testom na koronavírus.

Reprodukčné číslo nie je pod hodnotou jeden, mobilita mierne rastie, 14-dňová incidencia aj pozitivita testov je stabilizovaná. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 13 889 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (utorok – 3168, pondelok – 1442, nedeľa – 572, sobota – 1448, piatok – 2330, štvrtok – 2431, streda – 2487).

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Postupne pribúdajú aj hospitalizácie a rastie počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Podľa ministra Mareka Krajčího je však už viditeľný efekt očkovania, keď postupne klesá podiel prijatých pacientov najmä v rozmedzí od 81 do 90 rokov, ako aj od 71 do 80 rokov. Mierne však stúpli príjmy od 51 do 60 rokov, čo môže súvisieť z rozšírením britského variantu vírusu.

Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 666 ľudí (utorok – 105, pondelok – 111, nedeľa – 67, sobota – 73, piatok – 79, štvrtok – 104, streda – 127).

Situáciu v súvislosti s koronavírusom sledujeme online (minúta po minúte) streda 17. februára 10:58 Vláda v stredu schválila aktualizáciu mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Návrh predložil minister zdravotníctva Marek Krajčí, nové rozdelenie okresov bude platiť od 22. februára. Do štvrtého stupňa varovania, teda čiernej farby v rámci regionálneho rozdelenia, sa dostane 19 okresov. Medzi čierne sa zaradia okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Revúca, Rožňava, Šaľa, Snina, Trnava, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce a Zvolen. Pre 50 okresov bude platiť tretí stupeň varovania a druhý stupeň sa bude vzťahovať na 10 okresov Slovenska. 10:35 Naživo: Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému „Nastal čas na zásadné riešenia“.

10:16 Vedci vytvorili sériu videí pod názvom otázky o koronavíruse, na ktoré odpovedajú odborníci a odborníčky z oblastí neuroimunológie, virológie, histórie a etnológie.

10:05 Za utorok potvrdili na Slovensku ďalších 3 168 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá urobili 13 050 PCR testov. Pribudlo aj 105 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa znížil o 37.

Poprad 9:36 V popradskej nemocnici je v súvislosti s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 27 pacientov, čo je o necelú polovicu menej ako začiatkom minulého týždňa. „Na oddelení so špeciálnym režimom máme hospitalizovaných 21 pacientov, pričom celkový počet lôžok na tomto oddelení je 46,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa nemocnica Sylvia Galajda. Na COVID oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je obsadených všetkých šesť lôžok. Naopak, na COVID jednotke intenzívnej starostlivosti sú všetky štyri lôžka prázdne. Nemocnica chce v spolupráci s mestom Poprad zriadiť aj veľké vakcinačné centrum proti ochoreniu COVID-19 vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. Podmienkou jeho otvorenia je dostatočná kapacita a dostupnosť vakcín. Podľa riaditeľa nemocnice Erika Chorváta by to umožnilo denne zaočkovať aj 1 500 ľudí. Samotná nemocnica má podľa hovorkyne zaočkovaných 717 zamestnancov, 508 z nich je už aj po druhej vakcíne. Považská Bystrica 9:15 Považskobystrická radnica sa rozhodla pomôcť seniorom a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľstva chrániť sa pred šírením koronavírusu zabezpečením respirátorov triedy FFP2. Podľa zverejnenej objednávky za kúpu 20-tisíc kusov respirátorov zaplatí 7-tisíc eur. Ako informuje radnica, s distribúciou respirátorov by mali pomôcť poslanci a mestskí policajti. „Respirátory poputujú napríklad seniorom nad šesťdesiatpäť rokov, pracovníkom kritickej infraštruktúry, šoférom autobusov mestskej hromadnej dopravy či pracovníkom domovov sociálnych služieb,“ uviedla radnica na sociálnej sieti. V Považskej Bystrici zvolili rovnaký prístup ako v marci minulého roka, keď na začiatku pandémie bol akútny nedostatok rúšok. Radnica ich vtedy dala ušiť viac ako 10-tisíc a následne ich distribuovala seniorom, zdravotníkom a najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. 9:02 Od 17. februára platí na hraniciach prísnejší režim, výnimku z karantény majú pendleri a turnusoví zamestnanci zo susedných krajín Európskej únie (EÚ), teda všetkých okrem Ukrajiny.