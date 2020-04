Koronavírus: Pribudli nakazení a zomrel ďalší klient DSS. Matovič predstavil štyri fázy otvárania obchodov a prevádzok (online)

Za posledný deň (nedeľa) sa na Slovensku počet potvrdených prípadov prípadov koronavírusu o 12 na 1174.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. „Ide o klienta DSS Spišské Bystré,“ doplnila. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus tak stúpol na 13.

Na úrade vlády v pondelok rokoval krízový štáb a premiér Igor Matovič (OĽaNO) podvečer oznámil, ako sa budú otvárať obchody a prevádzky na Slovensku.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (viac ako 41-tisíc). Nasledujú Taliansko (24 114) a Španielsko (20 852). Za posledných 24 hodín stúpol počet mŕtvych aj vo Francúzsku, o 547 na 20 265. Vo Veľkej Británii už ochoreniu Covid-19 podľahlo 16 509 ľudí.

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Dokument španielskej vlády, ktorý má k dispozícii agentúra Associated Press, konštatuje, že nový fond ekonomickej obnovy by mal dostávať granty od členských štátov, aby sa nezvyšovala úroveň verejných dlhov. Španielsky premiér Pedro Sánchez chce o návrhu diskutovať počas štvrtkového stretnutia lídrov Európskej únie, povedal predstaviteľ španielskej vlády.

20:44 Španielsko navrhuje, aby členovia Európskej únie vytvorili fond do sumy 1,5 bil. eur na pomoc krajinám bloku, ktoré najviac postihla pandémia nového koronavírusu . Vyplýva to z interného dokumentu španielskej vlády. Pandémia ochorenia Covid-19 v rámci EÚ postihla predovšetkým Taliansko a Španielsko, keďže majú v regióne najviac potvrdených prípadov nákazy a úmrtí.

18:01 Zo súčasného času od 9:00 do 12:00 sa skrátia vymedzené časy na nakupovanie pre dôchodcov a to od 9:00 do 11:00 a bude to platiť iba od pondelka do piatku.

17:59 Do ďalších fáz sa dostaneme podľa toho, ako zvládneme prvú skúšku, preto sa podľa Matoviča volá „niečo za niečo“. Ideálne by podľa neho bolo v dvojtýždenných cykloch.

17:58 Prvá fáza otvárania obchodov sa začne v stredu 22. apríla. Majú sa otvoriť aj predajne automobilov, autobazáre, vonkajšie športoviská, predajne do 300 metrov štvorcových, ale aj vonkajšie trhoviská.