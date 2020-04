Koronavírus: Slovensko má rekord v testovaní, prijímačky na stredné školy nebudú a v Británii pribudlo takmer 4,5 tisíc mŕtvych (online)

Za posledné tri dni sa počet potvrdených prípadov nového koronavírusu na Slovensku zvýšil iba o 18 (sobota – 6, nedeľa – 2, pondelok – 3, utorok – 7) na 1392. Bohužiaľ v utorok pribudli aj dve úmrtia. Počet obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 tak stúpol na 22. V utorok urobili 5472 testov, čo je najviac za deň od začiatku pandémie nového koronavírusu. Máme už 484 vyliečených, za posledný deň ich pribudli 61.

Presne pred týždňom spustili prvú fázu otvárania prevádzok a obchodov – druhá by mala prísť 6. mája, ale minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) volá po zrýchlení uvoľňovania opatrení. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) je v tomto zdržanlivý. Hlavný hygienik Ján Mikas v utorok oznámil zmeny pre pendlerov a opatrovateľky. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) zase v stredu uviedol, ako to s prijímačkami na stredné školy.

V počte obetí majú smutné prvenstvo USA (viac ako 60-tisíc). Nasledujú Taliansko (27 682) a Španielsko (24 275). Za posledných 24 hodín stúpol počet mŕtvych aj vo Francúzsku, o 427 na 24 087. Vo Veľkej Británii už ochoreniu Covid-19 podľahlo 26 097 ľudí.

Príznaky ochorenia Covid-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

19:24 Nemecká vláda neodporúča cestovať do zahraničia až do polovice júna. Situácia okolo pandémie je stále príliš vážna.

16:24 V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku si v utorok vyskúšali, ako by vyzeral príjem pacientky s podozrením na infarkt a s diagnózou Covid-19 . Prípad bol simulovaný v špeciálnych podmienkach, v takzvanej červenej covidovej zóne a v osobitne vyčlenenej jednotke intenzívnej starostlivosti. Celý tím musel pracovať v ochranných oblekoch a prísne dbať na to, aby popri záchrane ľudského života nedošlo k nakazeniu lekárov a sestier.

Taliansko patrí k štátom, ktoré pandémia postihla najviac. Fitch prognózuje, že taliansky verejný dlh, ktorý je vo výške 135 percent hrubého domáceho produktu (HDP) sa v tomto roku zvýši až na 156 percent HDP. Vysoký dlh by mohol znepokojiť investorov, ktorí už teraz žiadajú vyššie úroky z dlhopisov krajiny. Zatiaľ sú úroky dobre zvládnuteľné, ale ich rast na neudržateľné úrovne by mohol vyvolať novú finančnú krízu Talianska a Európy, keďže krajina je členom 19-člennej eurozóny.

13:45 Ministerstvo zdravotníctva pripmína zmeny pre zdravotníkov prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko.

Medzi ďalšími testovanými zamestnancami boli opatrovateľky a pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. „Testovanie prebiehalo vo vonkajšom prostredí formou PCR testov, na voľnom priestranstve parkoviska pred Iuventou. Zamestnanci dostali výsledok do 48 hodín SMS-kou a e-mailom,“ uzavrel hovorca.

„Po starostlivom uvážení sme vytypovali desiatky zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou. Ide napríklad o pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, ktorí sú v kontakte so stovkami našich starších obyvateľov. Ich zdravotný stav musí byť vyhovujúci, aby neohrozili rizikovú skupinu,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

11:51 Z koronavírusu sa môže stať prechladnutie.

10:34 Prešovský župan Milan Majerský podotkol, že karanténne centrá sa riadia prísnymi pravidlami, ktoré nie každý z ubytovaných rešpektuje rovnako.

„Väčšina repatriantov disciplinovane plní pokyny všetkých tých, ktorí sa o nich starajú. No nájdu sa medzi nimi aj výnimky a takí, ktorí si nevážia to, čo dostávajú od Slovenska aj od Prešovského kraja. Niektorí nám dokonca odcudzili alebo poškodili zariadenie internátnych izieb, čo mi je ľúto. V drvivej väčšine ale sú to naozaj slušní ľudia, ktorí si uvedomujú, že personál okolo nich robí všetko pre ich dôstojný a bezpečný návrat domov či do práce,“ zdôraznil Majerský.

Zároveň sa poďakoval riaditeľom a zamestnancom zariadení, ale aj dobrovoľníkom – hasičom, samaritánom a Slovenskému Červenému krížu, ktorí sa starajú o repatriantov.