Rok 2019 v zdravotníctve: Demisia ministerky, kauzy aj zlepšovanie situácie

Za slovo roka môžeme bez výhrad označiť stratifikáciu. Počúvali sme o nej celý rok a vzdorovala aj snahe ministerstva prekrstiť ju. Z neurčitého pojmu sa vyprofilovala na zásadnú vec, ktorá viedla k najdôležitejšej udalosti.

Tou bol bol v roku 2019 nepochybne odchod ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej z kresla. To však bol už len decembrový vrchol, ani dovtedy v rezorte nepanovala nuda. Ako napokon každý rok.

Poďme si pripomenúť, čím žilo zdravotníctvo v roku, ktorý práve skončil.

Január

Fotografia na január: V Bratislave odhalili stenu, ktorá upozorňuje na problém rakoviny prsníka. Tvoria ju sadrové odliatky zdravých aj chorých prsníkov.

Foto: Vzdravotnictve.sk

Február

Fotografia mesiaca zachytáva dvoch funkcionárov, ktorí už na konci roka vo funkcii neboli: ministerka Andrea Kalavská a vtedajší prezident Andrej Kiska otvárajú zmodernizované hematologické oddelenie Národného ústavu detských chorôb.

Foto: SITA/Branislav Bibel

Marec

Marcová fotografia mesiaca nevyzerá veľmi zdravotnícky, no to to viac ľudsky. Hospitalizované pacientky vzpružila spišskonovoveská nemocnica originálne: novými účesmi, ktoré im vytvorili študentky odboru kaderníctvo.

Foto: Svet zdravia

Apríl

Fotografia na apríl je priam futuristická: takýto lineárny urýchľovač funguje v Národnom onkologickom ústave.

Foto: vZdravotníctve

Máj

Máj priniesol ocenenie sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce. Mimoriadne ocenenie si prevzala Terézia Lengyelová, ktorá ako jedna z prvých založila agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Terézia Lengyelová Foto: vZdravotnictve.sk

Jún

Akčná júnová fotografia je z banskobystrickej DFNsP. Anestéziológovia si tu nacvičovali kritické situácie.

Nácvik kritickej situácie Foto: DFNsP Banská Bystrica

Júl

Prešovská nemocnica predstavila novú vyšetrovaciu jednotku, ktorou môže prezerať doslova celú hlavu.

Foto: FNsP J.A. Reimana Prešov

August

Fotografiou mesiaca august nemôže byť nič iné ako premiér zahryzávajúci sa bagrom do Rázsoch.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini počas začatia búracích prác na skelete rozostavanej nemocnice Rázsochy za účasti ministerky zdravotníctva SR v mestskej časti Bratislava – Lamač. Na mieste zbúranej nemocnice chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Bratislava, 13. august 2019. Foto: SITA/Branislav Bibel

September

Majitelia psov vedia, ako liečivo pôsobia ich najlepší priatelia. No medzi psíkmi sú aj certifikovaní terapeuti, ako tento z trebišovskej nemocnice:

Foto: Svet zdravia

Október

Prezidentka Zuzana Čaputová si trúfla ošetrovať pacientov – avšak iba plastikových v simulačnom centre Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) a vedúca simulačného výučbového centra JLF UK Jana Plevková (vpravo) počas návštevy simulačného centra Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine Foto: SITA/Milo Fabian

November

Nie je všetko len o liekoch, nástrojoch a prístrojoch. V trebišovskej nemocnici zriadili multisenzorickú miestnosť, ktorá á slúžiť na rehabilitáciu, terapie i relax.

Foto: Svet zdravia

December

A decembrová fotografia by mala byť v pozitívnom duchu. Našťastie takú máme: mikulášskeho violončelistu. Lekár Michal Harčár takto hral novorodencom vranovskej nemocnice: